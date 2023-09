Andrea Adamo sempre più vicino all’obiettivo, la conquista del titolo Mondiale della MX2, la serie dei piloti under 23 anni. Restano solo tre GP da disputare: si comincia questo week end ad Afyonkarahisar, in Turchia, poi fra due settimane tutti a Maggiora (Novara). Il gran finale è previsto sul leggendario tracciato britannico di Matterley Basin, il 24 settembre. In palio restano 180 punti, fra GP e bonus da conquistare nelle gare di qualifica: il 20enne di Erice (Sicilia), pupillo KTM, riparte da +72 punti sul compagno Lian Everts. Sembra invece già fuori gioco il favoritissimo d’inizio stagione, il belga Jago Geerts (Yamaha): gli infortuni gli sono costati cari e nonostante il rientro lampo è a – 102 punti dalla vetta. Solo una serie di circostanze favorevoli può riportarlo sotto.

MXGP, Jorge Prado è fatta?

In top class lo spagnolo Jorge Prado potrebbe già laurearsi campione in largo anticipo, ma avrebbe bisogno di guadagnare ulteriori 28 punti nel GP di Turchia. Impresa abbastanza remota, considerando che l’inseguitore Romain Febvre (Kawasaki) è in forma strepitosa e farà di tutto per mantenere in vita le sue flebili speranze di ribaltare la situazione. O perlomeno di rinviare la festa di Prado e della GasGas per quanto possibile.

Motocross, le classifiche generali

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 705 punti; 2. Liam Everts (KTM), 633 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 603 punti; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 595 p.; 5. Lucas Coenen (Husqvarna), 511 p.; 6. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 7. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 462 p.; 8. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 460 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 325 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 821 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 729 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 652 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 600 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 542 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 498 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 456 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 414 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 295 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 260 p.

WMX World Championship: 1. Courtney Duncan (Kawasaki), 223 punti; 2. Daniela Guillen (GASGAS), 207 punti; 3. Lotte van Drunen (Kawasaki), 200 punti; 4. Lynn Valk (Fantic), 168 punti; 5. Kiara Fontanesi (GASGAS), 157 punti; 6. Sara Andersen (KTM), 132 punti; 7. Britt Jans-Beken (Yamaha), 109 punti; 8. Larissa Papenmeier (Yamaha), 105 punti; 9. Charli Cannon (Yamaha), 91 punti; Danee Gelissen (KTM), 74 punti. L’entry list

GP Turchia, le dirette tv e streaming

Per non perdersi neanche un istante dello show c’è lo streaming offerto dalla piattaforma ufficiale www.mxgp-tv.com in abbonamento). Per quanto riguarda la TV, RaiSport offrirà in diretta le due manche MXGP, mentre alla MX2 è riservata unicamente la diretta streaming di gara 2 in streaming su RaiSport Play. La programmazione TV prevista da Eurosport2 è indicata qui sotto.

Sabato 2 settembre

8:30 WMX Prove libere

9:30 MX2 Prove libere

10:00 MXGP Prove libere

11:25 WMX Qualifica

12:45 MX2 Prove ufficiali

13:20 MXGP Prove ufficiali

14:05 WMX Gara 1

15:35 MX2 Gara qualifica

16:25 MXGP Gara Qualifica

Domenica 3 settembre

8:45 WMX Gara 2

9:25 MX2 Warm Up

9:45 MXGP Warm Up

12:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport2 ore 14)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport, diretta Eurosport2)

15:10 MX2 Gara 2 (steaming RaiSport Play, diretta Eurosport2)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta RaiSport, streaming Raisport Play, differita Eurosport 2 lunedi ore 13)

