Michele Pirro non ha tempo da perdere per rimettere in carreggiata un tricolore Superbike che si sta rivelando più duro del previsto. I passi falsi di Vellelunga e Misano hanno complicato la classifica, permettendo ad un Lorenzo Zanetti sempre a podio di balzare al comando con nove punti di vantaggio sul favorito della vigilia. Al Mugello Michele Pirro è di casa, visto che qui svolge una parte consistente dei test MotoGP. Quindi non stupisce che sia stato proprio il nove volte campione italiano a dominare il venerdi. Velocissimo nelle libere al mattino, 1’50″895, e anche nella prima qualifica, con un riferimento distante solo qualche millesimo.

Lorenzo Zanetti ad un secondo

Il rivale l’ha presa con maggiore calma, chiudendo la prima tornata di qualifica con un secondo di distacco. Il bresciano è sesto, ma siamo solo all’antipasto. La griglia si definisce sabato mattina, poi alle 13.55 la prima sfida Superbike del week end sulla distanza di 14 giri. Ricordiamo che restano ancora 100 punti in palio: 50 al Mugello e altrettanti nella finalissima di Imola, fra un mese. Quindi per il titolo è ancora perfettamente in corsa anche Luca Bernardi, pupillo di Aprilia Nuova M2, distante solo 28 punti dalla vetta. Il 21enne di San Marino è stato super sia a Vallelunga che a Misano, centrando due convincenti vittorie. Soprattutto, alzando il ritmo ad un livello tale da indurre in errore un Michele Pirro che riparte senza le certezze d’inizio stagione. Bernardi ha segnato il quarto tempo, a nove decimi dalla Ducati. Davanti alla RSV4 ci sono anche le due Yamaha di Alex Delbianco e del nuovo compagno Roberto Tamburini. La lotta in famiglia fra i galletti del team Keope sarà uno spettacolo nello spettacolo.

Supersport NG, Dalla Porta settimo

Anche la Supersport NG promette scintille, con Simone Corsi nuovo leader ma soltanto ottavo nelle prime qualifiche. Comanda Roberto Mercandelli, con la Yamaha Rosso & Nero. Ospite d’onore è Lorenzo Dalla Porta, iridato Moto3 ’19 che approfitta di questa occasione per aumentare l’affiatamento con la Yamaha Evan Bros in vista della seconda apparizione nel Mondiale. L’appuntamento per il talento toscano fra una settimana a Magny Cours, in Francia. Dalla Porta ha chiuso la giornata con il settimo crono, vedremo da qui a domenica fin dove potrà salire.

