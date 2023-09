MotoGP, Aleix Espargaro impressionato da Bagnaia: “Dov’erano le altre Ducati?”

Aprilia è arrivata a Montmelò con la convinzione di poter fare un grande weekend e questo sabato le dà ragione. Dopo le buone qualifiche, è arrivato il trionfo di Aleix Espargaro nella sprint race MotoGP. Il pilota catalano è stato dietro al poleman Pecco Bagnaia per sei giri, poi all’inizio del settimo lo ha superato con una bella staccata in curva 1 e ha progressivamente allungato. Una bella prova di forza da parte sua e del team di Noale, che ha anche piazzato Maverick Vinales terzo appena dietro alla Ducati.

MotoGP Catalunya, Espargaro felice della vittoria in casa

Espargaro è nato a Granollers, a poco più di 6 chilometri dal Circuit de Barcelona-Catalunya, e quindi ha provato un gusto particolare a vincere oggi. Intervistato da Sky Sport MotoGP, non ha nascosto la sua gioia: “Difficile spiegare i miei sentimenti. Ero un po’ incazzato per aver perso la pole position, poi sono rimasto calmo ma al tempo stesso molto cattivo. Sono contento. Dedico questo risultato al nostro presidente Roberto Colaninno, che sarebbe orgoglioso di noi. Lo ringrazio per il supporto che ci ha dato e spero di continuare così. Oggi è stato un orgoglio guidare questa moto e vincere battendo moto e pilota campioni del mondo“.

Ducati forte solo con Bagnaia, Aleix ci tiene a sottolineare questo e gli aspetti che lo hanno avvantaggiato nella lotta con il rivale: “Si parla tanto della Ducati, ma dove erano oggi le altre Ducati? Pecco oggi ha fatto la differenza, ha guidato in modo spettacolare pur avendo meno trazione di me. Avevo sensazioni simili a quelle di Silverstone, io avevo più trazione di lui. Ha subito messo un livello impressionante girando in 39 e mezzo. Pensavo ‘Cosa sta facendo? Non ce la facciamo ad arrivare al traguardo con questo passo’, ma ho ci ho provato e ci sono riuscito. Avevo più trazione e potevo fare una migliore percorrenza“.

Come andrà la gara domenica?

Espargaro sarà il favorito anche nella gara lunga di domani, che si presenta più difficile visto che la gestione gomme sarà determinante. Al posteriore si userà la media invece della soft. Lui non è preoccupato da questo: “Prima della gara ho detto alla squadra che potevamo correre sia con la media che con la morbida, non sento una grande differenza. Sicuramente con la media vai un po’ più piano, però mi trovo comunque bene. Mi preoccupa più all’anteriore, che abbiamo forzato molto negli ultimi giri e si muoveva. Bisogna fare attenzione domani, non lo immaginavo. Comunque abbiamo girato fortissimo oggi, domani non sarà il caso“.

Il pilota del team Aprilia spera di fare il bis domenica, vorrebbe completare un weekend da sogno davanti alla sua famiglia e ai suoi tifosi: “Devo provarci, mi serve avere il feeling e la velocità di oggi. Sapevo di poter vincere, però nei primi due giri mi ero un po’ spaventato vedendo i tempi di Pecco. Poi lui ha iniziato a spinnare e io ne avevo di più“.

Foto: MotoGP