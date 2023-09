Dopo una lunga pausa, interrotta solo dal recente test ad Aragon, finalmente il Mondiale Superbike torna in azione. In questo fine settimana si corre in Francia, a Magny-Cours, per il nono dei dodici round del calendario 2023. Sarà interessante vedere come si ripresenteranno team e piloti alla ripartenza, se magari ci sarà qualche sorpresa.

Superbike Francia, Razgatlioglu e Rea all’assalto di Bautista

Ovviamente, Alvaro Bautista arriverà come favorito a questo weekend. Il campione in carica SBK ha praticamente dominato la stagione e la classifica dice che ha 74 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, che stava per riaprire la corsa al titolo prima che un problema alla gomma posteriore in Gara 2 a Most lo mettesse KO. Il pilota turco gradisce molto la pista di Magny-Cours e darà il massimo per fare tripletta.

Il round in Francia piace anche a Jonathan Rea, fresco di annuncio di addio a Kawasaki e di firma con Yamaha. Definito il suo futuro, il sei volte campione mondiale Superbike, correrà con meno pensieri in questo fine settimana. Per lui il titolo è un miraggio, però vuole almeno mantenere la terza posizione nella classifica generale. Andrea Locatelli e Axel Bassani sono alle sue spalle e proveranno ridurre il gap.

Da seguire con attenzione anche le prestazioni di Danilo Petrucci, in crescita. Nel recente test ad Aragon è andato molto forte e cercherà di lottare per il podio anche in Francia, dopo esserci salito due volte in Repubblica Ceca. E a proposito sempre di italiani, vedremo che livello di performance saprà esprimere Michael Ruben Rinaldi, il cui futuro è ancora incerto.

SBK 2023, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Alvaro Bautista 427 punti Toprak Razgatlioglu 353 Jonathan Rea 251 Andrea Locatelli 227 Axel Bassani 207 Danilo Petrucci 155 Michael Ruben Rinaldi 147 Alex Lowes 121 Dominique Aegerter 114 Xavi Vierge 105 Scott Redding 99 Remy Gardner 98 Iker Lecuona 87 Garrett Gerloff 68 Philipp Oettl 56 Loris Baz 42 Michael van der Mark 23 Bradley Ray 19 Tom Sykes 11 Lorenzo Baldassarri 9 Hafizh Syahrin 8 Leon Haslam 2 Tito Rabat 1 Isaac Vinales 1 Ivo Miguel Lopes 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 464 punti Yamaha 379 Kawasaki 272 Honda 141 BMW 140

Superbike Magny-Cours, dove vedere tutto in TV e streaming

Il round SBK in Francia sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Action (canale 205), visto che in questo weekend corre anche la MotoGP a Misano. Per la diretta streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Di seguito il programma completo con gli orari del weekend a Magny-Cours.

Venerdì 8 settembre 2023

10:30-11:15 Prove Libere 1 WorldSBK

15:00-15:45 Prove Libere 2 WorldSBK

Sabato 9 settembre 2023

9:45-10:05 Superpole WorldSSP300

10:25-10:45 Superpole WorldSSP

11:10-11:25 Superpole WorldSBK

12:40 Gara 1 WorldSSP300

14:00 Gara 1 WorldSBK (differita su TV8 alle 17:00)

15:15 Gara 1 WorldSSP

Domenica 10 settembre 2023

11:00 Superpole Race WorldSBK (differita su TV8 alle 16:15)

12:30 Gara 2 WorldSSP

13:45 Gara 2 WorldSSP300

15:15 Gara 2 WorldSBK (differita su TV8 alle 17:15)

Foto: WorldSBK