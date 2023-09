Enea Bastianini sarà assente nei prossimi tre appuntamenti del calendario: Misano, India e Giappone. L’infortunio rimediato all’inizio della gara MotoGP a Montmelò lo costringerà a non poter salire sulla sua Desmosedici GP23 per un po’ di tempo.

MotoGP, Bastianini infortunato: doppio intervento chirurgico

Ducati ha emesso un comunicato per annunciare che il pilota riminese è stato operato stasera per la frattura del malleolo tibiale della caviglia sinistra e anche per la frattura al secondo metacarpo della mano sinistra. I due interventi chirurgici, eseguiti dal professor Catani e dal professor Tarallo presso il Policlinico di Modena, hanno avuto successo.

Dover rimanere fuori rappresenta davvero una brutta notizia per Bastianini, che sta vivendo un 2023 molto travagliato. Dopo la frattura alla scapola destra rimediata nel primo gran premio a Portimao e il conseguente lungo stop, adesso un altro infortunio che non gli permette di correre. In mezzo tante difficoltà con la sua Ducati Desmosedici GP23, moto che non ha ancora imparato a sfruttare a dovere. Non possiamo che augurargli di guarire al più presto.

Meno grave del previsto, invece, l’infortunio di Pecco Bagnaia. Ha accusato delle contusioni multiple in seguito all’highside e al colpo che gli ha involontariamente rifilato Brad Binder, però nessuna frattura. Il campione in carica MotoGP non si è ancora sbilanciato sulla sua presenza a Misano in questo weekend, ma farà di tutto per esserci.

Foto: Ducati Corse