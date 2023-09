MotoGP verso Misano, chi sarà il campione MotoE? Tutti gli orari

Secondo ed ultimo evento tricolore della stagione 2023, il Motomondiale va a Misano. Tappa 12 a pochi giorni dal GP da brividi vissuto al Circuit de Barcelona-Catalunya, fortunatamente senza gravi conseguenze. Da vedere se Francesco Bagnaia, sostanzialmente illeso ma ovviamente dolorante, riuscirà ad esserci, Enea Bastianini invece è appena finito sotto i ferri e salterà vari GP (i dettagli). Da valutare anche la condizione di Marco Bezzecchi (avvertiva forte dolore ad un dito), mentre Aprilia si prepara a vivere un altro round da protagonista dopo la festa grande in Catalunya.

Gran finale MotoE

Mattia Casadei arriva a Misano con un margine di 21 punti su Jordi Torres ed un +22 su Matteo Ferrari. Margine non da poco, ma ancora insufficiente per cantare vittoria: come visto al Montmelo può succedere davvero di tutto, ma certo è che il pilota Pons è pronto a scatenarsi in casa. Come risponderanno i due avversari? Attenzione anche a chi non sta lottando per il titolo ma è ben presente: Andrea Mantovani è reduce da vittoria e 2° posto, per la prima volta doppio podio in MotoE. Caccia al riscatto per Kevin Zannoni, veloce ma poco fortunato per contatti al via, pronti a chiudere al meglio in casa anche Nicholas Spinelli, reduce da un podio, Alessandro Zaccone, Alessio Finello e Kevin Manfredi.

Moto2 e Moto3

In classe intermedia Tony Arbolino è un punto di domanda dopo il disastro in Catalunya. Come se la caverà in casa? Occhi puntati anche su Celestino Vietti, autore di una gara complicata ma in top 10 al traguardo. Pedro Acosta intanto, pur non perfetto nel GP di casa, ha allungato ancora, ma non dimentichiamo anche il fresco vincitore Jake Dixon, Aron Canet e tanti altri che possono inserirsi nella mischia. In Moto3, Daniel Holgado deve subito dimenticare l’incidente nell’ultimo giro, così come Deniz Oncu deve sbollire dopo la sanzione arrivata a fine GP. Vedremo qualche italiano in evidenza, in primis Stefano Nepa e Riccardo Rossi, reduci da una gara sempre nel gruppo di testa e chiusa a poca distanza dal podio? Di seguito tutta la programmazione del GP a Misano, diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Anche TV8 trasmetterà qualifiche, sprint e gare della domenica in diretta.

GP Misano, gli orari Sky Sport

Venerdì 8 settembre

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 9 settembre

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 7 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 7 giri

Domenica 10 settembre

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 18 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 24 giri

GP Misano, la diretta di TV8

Sabato 9 settembre

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 10 settembre

11:00 Moto3 Gara – 18 giri

12:20 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 24 giri

Foto: Michelin Motorsport