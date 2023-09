Un’altra tragedia nel motociclismo: è morto Otojiro Tanimoto

A pochi giorni dalla drammatica scomparsa di Haruki Noguchi, il motociclismo giapponese è in lutto per la morte di Otojiro Tanimoto. Classe 2000, 23 anni compiuti lo scorso 23 giugno, ha perso la vita in seguito ad un fatale incidente registratosi in data 20 agosto a Motegi nel corso di Gara 2 dell’All Japan Superbike (JSB1000). Sin dai primi istanti successivi a questo schianto le sue condizioni sono parse disperate, con l’annuncio del decesso avvenuto in data odierna alle 00:25 locali.

LA SCOMPARSA DI OTOJIRO TANIMOTO

Pilota del Team TATARA Aprilia nell’All Japan Superbike, Otojiro Tanimoto è stato coinvolto in un drammatico incidente nel corso del terzo giro di gara. In seguito ad un contatto con un altro pilota era finito oltre le protezioni in fondo al rettilineo dei box. La corsa era stata immediatamente sospesa con l’esposizione della bandiera rossa, con Tanimoto trasportato in elisoccorso all’Ospedale.

COMUNICATO IL DECESSO

La dinamica, acclarata dai fatti per quanto non ufficialmente rivelata dalla MFJ (Motorcycling Federation of Japan), nasconde ulteriori criticità in materia di sicurezza inerenti il tracciato di Motegi. Otojiro Tanimoto, quest’anno impegnato anche alla 8 ore di Suzuka con GOSHI Racing Honda, non è sopravvissuto a questo tremendo schianto, con l’annuncio della sua prematura scomparsa avvenuto oggi da parte del Team TATARA Aprilia di comune accordo con la sua famiglia.

LA CARRIERA DI OTOJIRO TANIMOTO

Come detto quest’anno Otojiro Tanimoto ha preso parte alla JSB1000 (Superbike) dell’All Japan con una Aprilia RSV4 1100 del Team TATARA. Nel recente passato ha ottenuto buoni risultati nella JP250, tentando anche di superare le selezioni della Asia Talent Cup.