Domenica a Montmelò grosso spavento per Francesco Bagnaia e non solo. In tanti hanno temuto conseguenze peggiori quando hanno visto l’incidente di cui è stato protagonista il campione in carica della MotoGP. Fortunatamente, “solo” multiple contusioni e nessuna frattura. C’è la possibilità che corra a Misano Adriatico nel prossimo weekend, anche se non sarà al 100% della condizione fisica.

MotoGP, le parole di Pietro e Carola Bagnaia

Pietro Bagnaia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato come ha vissuto quel momento abbastanza scioccante che ha visto protagonista suo figlio Francesco: “Non mi interessa la dinamica. Nel momento in cui ho visto che, anche se per terra e dolorante, si muoveva, mi sono tranquillizzato e ho spento la tv. Non ho voluto vedere altro, ero pronto a contare qualche frattura, ma almeno era a posto. E devo dire grazie ad Alpinestars che gli fornisce il materiale tecnico, oltre al fatto che Pecco è fatto di acciaio“.

Se papà Pietro era a casa a vedere la gara, invece la sorella Carola ha assistito all’incidente dal box Ducati in cui è presenza fissa, visto che cura la comunicazione di Pecco. Non è stato facile per lei: “Quando ho visto che il casco era a posto e che Pecco si muoveva, non ho guardato più nulla. Il santo del motociclismo a quel punto aveva fatto il suo dovere. Per me è stata la giornata più brutta, finita però nel modo migliore, perché vederlo camminare, anche se con le stampelle, mi ha reso più felice di una sua vittoria“.

Anche la fidanzata e futura moglie Domizia Castagnini ha vissuto attimi di angoscia. Davide Tardozzi, team manager Ducati, l’ha tranquillizzata dopo l’accaduto. Per fortuna, non c’è stata una tragedia come è invece capitato ad altri sfortunati colleghi in passato.

Pecco a Misano: parla Gabarrini

Bagnaia ieri pomeriggio si è sottoposto a una nuova TAC alla gamba e al coccige, la parte più dolorante, e nuovamente l’esito è stato negativo. Non c’è nessuna frattura, come avevano già riscontrato con i controlli effettuati in ospedale a Barcellona. Una conferma importante per poter guardare avanti con maggiore serenità.

Il campione MotoGP dovrebbe essere regolarmente a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il suo capotecnico Christian Gabarrini si è così espresso: “Sarà acciaccato, ma sono positivo. Poi domenica sarà demolito e magari lunedì salterà il test, però sono convinto che a Misano lotterà per i punti. Quanti, lo scopriremo“.

