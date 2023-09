Moto2, Darryn Binder sotto i ferri: tolta la placca alla mano

Darryn Binder di nuovo operato, ma non si tratta del recedente infortunio in cui è incappato in Austria. Il rookie Moto2 di Intact GP infatti ne ha approfittato per sistemarsi la mano destra lesionata lo scorso aprile. Binder è stato operato presso l’ospedale Universitario Dexeus di Barcellona dallo staff del dottor Xavier Mir, che ha rimosso la placca inserita per fissare l’osso metacarpale fratturato ad Austin. La speranza del team è di recuperarlo per il GP India, in programma nel weekend 22-24 settembre.

Binder, debutto Moto2 difficile

La fortuna sul lato fisico non è stata dalla sua parte finora. L’ex MotoGP, all’esordio quindi in Moto2 con Intact GP, ad appena metà campionato ha già riportato due infortuni non da poco. Il primo, la frattura della mano destra, era arrivato in seguito ad un incidente proprio alla fine delle Prove 3 del GP delle Americhe. Binder era rientrato poi al Mugello, tra Assen e Silverstone aveva ricominciato a raccogliere qualche punto. Fino ai brividi nel GP Austria: dopo pochi giri in gara cade proprio davanti a Sam Lowes, che riesce a limitare i danni con un contatto di striscio. Purtroppo però Binder non è illeso, arriva la comunicazione della frattura di una vertebra, lesione che costringe Intact GP a richiamare Senna Agius.

Quando tornerà?

È apparsa da subito scontata la sua assenza a Barcellona e chiaramente a Misano tra pochi giorni, motivo per cui Intact GP ha richiamato Senna Agius, che l’aveva già sostituito per la precedente lesione. Visto lo stop forzato, Binder ne ha approfittato per sistemare la sua mano destra con questo intervento per rimuovere la placca. La squadra ha già espresso la speranza di poterlo recuperare per il GP India, la novità del calendario 2023 (ma si farà davvero?), anche se bisognerà valutare la situazione fisica di Binder al momento del prossimo GP.