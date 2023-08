Moto2: Darryn Binder senza pace, un’altra importante lesione

Non è davvero un anno facile per Darryn Binder, e non si tratta solo dell’adattamento alla Moto2. Sembrava tutto ok, invece nel GP Austria è arrivato il secondo importante infortunio del 2023: frattura di una vertebra in seguito ad un incidente che ha coinvolto l’incolpevole Sam Lowes. I tempi di recupero per Binder non saranno brevi: anche in caso di lesione “leggera”, per una vertebra si parla sempre di qualche settimana… Appare altamente improbabile quindi che Intact GP possa schierarlo in primis a Barcellona (1-3 settembre) ed a Misano (8-10 settembre). Il logico sostituto sarebbe Senna Agius, leader dell’Europeo Moto2, ma occorre ricordare che l’australiano è ancora alle prese con una lesione alla mano sinistra.

Brividi in Austria

La gara Moto2 al Red Bull Ring era iniziata da poco. Darryn Binder aveva superato Sam Lowes da un paio di giri, conquistando la 14^ posizione. A 21 giri dalla fine però compare la bandiera gialla, i due piloti precipitano nella grafica della classifica. Solo in seguito si capisce cos’è successo: Darryn Binder è scivolato da solo alla chicane proprio davanti a Lowes, che fa di tutto per evitarlo ma infine lo tocca. Il britannico era poi corso immediatamente ad accertarsi delle condizioni del sudafricano, in piedi ma apparso da subito il più dolorante. I successivi controlli hanno poi mostrato l’entità del danno, appunto la frattura di una vertebra. Ulteriori esami in questi giorni stabiliranno i tempi di recupero, che comunque non saranno così brevi. Pensare che, prima della lesione precedente, aveva ottenuto un 6° posto in Argentina, ad Assen ed a Silverstone poi aveva chiuso di nuovo a punti. Ora un’altra tegola per l’ex MotoGP, ma guardando le immagini è pure andata bene!

Luckily all ok. Racing is like this sometimes tried my best to avoid Darryn of course but very hard at race speed. Eyes on Barcelona pic.twitter.com/Us3txFn5aS — Sam Lowes 22 (@SamLowes_22) August 20, 2023

Binder out, Agius pure?

Poteva apparire come la scelta più probabile, trattandosi del miglior pilota del team Intact GP nell’Europeo di categoria. Senna Agius ha debuttato già l’anno scorso con i colori Marc VDS, quest’anno è tornato proprio in sostituzione di Darryn Binder per i GP a Jerez ed a Le Mans. Ma il promettente australiano ha riportato la frattura di 4° e 5° metacarpo della mano sinistra in seguito ad un highside durante le FP1 dell’evento a Barcellona. Parliamo del 14 luglio scorso, ma è una lesione che richiede come minimo 6 settimane di recupero… Considerando i tempi non ancora definiti per Binder, in Intact GP la situazione si fa più complessa. Vedremo quale sarà la scelta per i prossimi GP, se affidarsi al solo Lukas Tulovic o cercare un altro pilota da affiancargli per il tempo necessario.