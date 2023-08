MotoGP, Alex Rins: il rientro è ancora avvolto nell’incertezza

Il futuro di Alex Rins sarà con Yamaha e nel 2024 capiremo se la scelta di salire sulla M1 del team ufficiale di Iwata sarà stata quella giusta. Prima di pensare alla nuova esperienza, il pilota spagnolo deve rimettersi a posto fisicamente e concludere meglio possibile la stagione con il team LCR Honda. Purtroppo, non c’è ancora una tempistica cerca sul suo rientro in pista. Infortunatosi al Mugello, è tuttora non idoneo a correre.

MotoGP, Alex Rins racconta la sua sofferenza

Rins era presente al Red Bull Ring in occasione del recente Gran Premio d’Austria e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue condizioni fisiche: “Non ho il 100% della mobilità – riporta crash.net – e questo è dovuto alle ossa fratturate. Ma la cosa con cui lotto di più sono i nervi del piede. Metà è ipersensibile e la parte posteriore è come se non avesse sensibilità, ma se tocco forte con il dito sento come una scossa elettrica. Questa è una buona notizia, vuol dire che è vivo e settimana dopo settimana migliora. Non ho miglioramenti di giorno in giorno, ma di settimana in settimana“.

Alex si era fratturato tibia e perone dopo la rovinosa caduta nella sprint race al Mugello, è un tipo di infortunio che richiede tempo prima della completa guarigione: “Ho sofferto molto in questi mesi – ha ammesso – e ho sentito tanto dolore al piede a causa dei nervi. Le prime ore dopo l’intervento sono state perfette, ma 5 ore dopo ho iniziato subito ad avvertire crampi al piede. È stato terribile. Giorno dopo giorno o settimana dopo settimana sono diminuiti. Ogni 20 secondi avevo un dolore e non riuscivo a dormire“.

Incertezza sul rientro

L’ex pilota della Suzuki non sa ancora quando potrà risalire sulla sua RC213V: “Prima di venire in Austria – ha raccontato – sono salito sulla moto che ho a casa e ancora non riesco ad avere la posizione giusta. Inoltre, ho l’ipersensibilità al piede. La prossima settimana avrà una radiografia e vedremo se ci sarà un miglioramento del consolidamento osseo. Mi piacerebbe prima salire sulla mia moto stradale per vedere come va la guida, non voglio tornare e fare tempi da Moto2“.

Rins ha spiegato che il fatto di avere un contratto con Yamaha per il 2024 non lo porterà a prendersela con eccessiva calma: “Non sono uno di quelli che pensa di avere il futuro già definito e che quindi può tornare a Valencia. Rientrerò quando sarò pronto, quando supererò gli esami e i medici diranno che sono in forma. Non ha senso tornare, soffrire, peggiorare la situazione della gamba e arrivare ultimo“. Non rimane che attendere.

Foto: LCR Honda