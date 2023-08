MXGP: Romain Febvre e Kawasaki avanti insieme anche nel 2024

Non sembravano esserci particolari dubbi, ma arriva oggi la conferma ufficiale. Romain Febvre e Kawasaki procedono insieme per quello che sarà il 5° anno consecutivo di questo binomio MXGP. La notizia arriva a pochi giorni dal 6° trionfo negli ultimi sette round del Mondiale Motocross 2023. La conferma di un feeling ormai perfetto tra l’iridato 2015 e la sua KX450-SR. Una pura formalità quindi per Febvre ed il marchio giapponese, con sottintese grandi ambizioni per il prossimo campionato. Intanto si mira a chiudere al meglio il 2023, ma non sarà difficile: Romain Febvre è 2° con margine e si avvia verso il vice-campionato, replicando quindi il 2021 alla fine della lotta contro Gajser e Herlings.

Febvre-Kawasaki, pacchetto vincente non si cambia

Un peccato che Febvre e Kawasaki abbiano trovato la quadra solo a stagione inoltrata, quando cioè Jorge Prado aveva già fatto il vuoto in classifica generale. Il pilota francese però sta mostrando uno stato di forma davvero invidiabile, in preparazione ad un 2024 da grande protagonista in MXGP. “Abbiamo lavorato duramente dallo scorso inverno per sviluppare la nuova KX450-SR ed abbiamo dimostrato quant’è competitiva” ha sottolineato Febvre. “Ho vinto sei GP con questa moto, mi sento benissimo e voglio portare avanti il pacchetto anche l’anno prossimo. Rimanere con le stesse persone è il miglior modo per preparare l’assalto al titolo.”

Foto: Kawasaki Racing Team MXGP