MXGP: la 6^ di Romain Febvre, che fa già paura per il 2024

Tutto è andato al suo posto quando la stagione era molto avanti. Sarebbe stato molto interessante assistere ad un duello tra Romain Febvre e Jorge Prado per la corona MXGP 2023. Ma mancano solo tre round ed il vantaggio dello spagnolo rimane importante. L’alfiere Kawasaki però non demorde e continua a vivere un periodo incredibile, come dimostra la sesta vittoria stagionale ottenuta nel GP a Arnhem. Febvre è saldamente 2° in classifica generale, con ben 92 punti di ritardo da Prado. Vero è che ce ne sono ancora 180 in ballo, ma il numero #3 è conscio della situazione e ormai si sta caricando per il 2024: se non ci sono imprevisti sarà davvero uno dei piloti da tenere d’occhio per l’iride.

Febvre inarrestabile

L’iridato MXGP 2015 certamente sogna di ripetere quel trionfo ottenuto una sola volta in carriera e proprio nell’anno di debutto nella classe regina. Il 2021 è stato l’anno in cui è andato di nuovo molto vicino: una stagione incredibile, in cui il pilota francese se l’è giocata. fino all’ultima gara contro Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Un bellissimo triello che ha visto vincitore l’asso di casa KTM, con Febvre vice-campione del mondo. Purtroppo però sappiamo anche bene del grave incidente a stagione ormai conclusa nel corso del Supercross di Parigi. Ben quattro interventi alla gamba destra ed un lunghissimo periodo di recupero, ripartendo da metà 2022 per ritrovare il giusto stato di forma. Quest’anno c’è voluto tempo anche per sistemare la nuova moto, ora possiamo dire che Romain Febvre è tornato a tutti gli effetti. La squadra guidata da Kimi Raikkonen e Antti Pyrhonen non potrebbe essere più soddisfatta del suo pilota di punta.

“Mi parlano del campionato, ma…”

Passando allo scorso weekend, è stato un GP partito con i 10 punti conquistati nella gara di qualifica, a confermare il buon feeling con la pista nederlandese. Con un intoppo però nella prima manche della domenica. “Stava andando tutto secondo i piani, quando improvvisamente la moto si è fermata su un salto” ha raccontato Febvre. “Pensavo fosse la catena, poi ho visto che c’era una pietra nel freno posteriore.” Nonostante tutto è ripartito e ha chiuso 2°, determinato a fare meglio nella seconda gara, cosa che gli è riuscita. Un 2-1 che è valso il 6° trionfo di GP in sette round, in quello mancante ha chiuso 2°. Il leader MXGP però rimane lontano. “Le persone mi parlano continuamente del campionato, ma dovrebbe succedere qualcosa a Prado” ha ammesso il pilota Kawasaki. “Io penso solo a vincere quanto più possibile per il resto della stagione.”

Foto: Kawasaki Racing Team MXGP