La vittoria di Francesco Bagnaia e Ducati al Red Bull Ring è stata schiacciante, con cinque secondi di vantaggio sul secondo Brad Binder, sette su Marco Bezzecchi. Il campione in carica della MotoGP è sempre più padrone assoluto del Mondiale e si avvia verso il suo secondo titolo consecutivo. Alla pausa estiva di un anno fa inseguiva Fabio Quartararo a +91 punti, poi dopo la caduta al Sachsenring sembra abbia invertito la polarità.

Gli inseguitori… con poche speranze

Nelle prime dieci gare di questa stagione MotoGP, il pilota di Chivasso ne ha vinte cinque ed è salito altre due volte sul podio. Negli ultimi venti GP che ha disputato in sella alla Desmosedici GP23 ha totalizzato 15 podi, per gli avversari non c’è storia e sembra difficile trovare un modo per spezzare questo dominio. Anche Bezzecchi, nonostante le ottime prestazioni di quest’anno, in cuor’ suo rinuncia a sperare nel Mondiale. “Francescone attualmente è ancora il più forte. In questo momento non penso che possa perdere il titolo“, ha dichiarato dopo la gara in Austria.

Ducati senza limiti

Il merito va anche alla moto allestita dagli ingegneri di Borgo Panigale diretti da Gigi Dall’Igna, anche se bisogna sottolineare che nessun pilota Ducati riesce a tenere la sua costanza (tranne Bezzecchi). Guai però a pensare di avere raggiunto la perfezione, guai a smettere di migliorarsi. “Dobbiamo pensare a migliorarci. È la sola filosofia per restare in alto. Mai smettere di provare, pensare e trovare soluzioni per restare dove siamo“. Al Red Bull Ring ha però dato un’autentica prova di forza, tecnica, sportiva, caratteriale. “Ogni vittoria aumenta esponenzialmente la fiducia e la motivazione di un pilota, qui ha vinto quasi senza rivali, ha condotto una gara a parte, da vero dominatore“.

Al momento l’evoluzione di Bagnaia e della stessa Ducati sembra non avere limiti, a sentire il Direttore Generale c’è ancora margine per migliorare in questo campionato MotoGP. “Siamo migliorati molto in questi anni, ma non siamo ancora soddisfatti, possiamo e vogliamo migliorare ancora, se possibile. Credo che questo sia il segreto della Ducati. Per ora siamo ancora concentrati su questo campionato, del resto siamo solo a metà stagione. E come ha dimostrato il ritorno di Pecco lo scorso anno – ha concluso Dall’Igna -, non è ancora finita”.

Foto: Ducati Corse