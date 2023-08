Altro weekend non semplice per Fabio Quartararo e Yamaha, che in Austria non hanno avuto la competitività necessaria per puntare al podio. Se un anno fa il francese era riuscito a conquistare un ottimo 2° posto al Red Bull Ring, arrivando vicinissimo a Francesco Bagnaia, stavolta è stato tutto molto diverso. E si ritrova con 99 punti in meno rispetto a quelli che aveva nel 2022 dopo dieci GP.

Tralasciando la sprint, nella quale è stato subito toccato in Curva 1 da Jorge Martin, poi nella gara lunga è arrivato 8° a 19″5 da Pecco. Podio distante oltre 10″. La M1 non ne aveva per consentire al campione MotoGP 2021 di ottenere un risultato migliore. Il piccolo passo avanti fatto in termini di aerodinamica ha aiutato, però non è sufficiente per tornare a lottare per le migliori posizioni.

MotoGP Austria, Quartararo non poteva fare di più

Quartararo non può essere felice di arrivare 8° al traguardo di una gara, ma non ha qualcosa da recriminarsi: “Do il 100% e pertanto non ho contento di ciò che ho fatto. All’inizio avevo un grip molto basso, ho commesso degli errori per recuperare posizioni. Ho dovuto spingere molto sulle gomme e le ho distrutte. Ho dato il massimo“.

Dopo la tanta frustrazione provata nella prima parte di stagione, ora Fabio è conscio della situazione e cerca semplicemente di ottenere il massimo possibile con il suo pacchetto tecnico, cercando di aiutare il team a migliorare la M1: “Per tre anni ho combattuto per il titolo, adesso combatto per conquistare dei punti. La motivazione non era molto alta, però adesso sto accettando di lottare per queste posizioni. Cerco di dare più feedback possibili e di divertirmi“.

Fabio elogia Pecco Bagnaia

Il pilota di Nizza vorrebbe tanto battagliare con Bagnaia, ma gli è impossibile e non può fare altro che complimentarsi con il collega: “Non vedo nessuno che possa fermarlo – ha detto a crash.net – e penso che sia un po’ come Verstappen. Come negli anni precedenti ha la moto migliore, ma puoi anche averla e non fare risultati. È una combinazione. La fiducia che ha con la moto e il fatto di vincere ti fanno sentire inarrestabile. Sembra a suo agio con la moto, sa come sfruttarla e non vedo nessuno che possa essere più veloce in questo momento“.

Quartararo paragona Pecco a Max Verstappen, che sta dominando con la Red Bull in F1. Non riesce a indicare un rivale che lo possa ostacolare nella corsa al secondo titolo in MotoGP. Le vittorie in Austria lo hanno fatto salire a +62 su Jorge Martin e a +68 su Marco Bezzecchi. Mancano ancora dieci gran premi, quindi tutto può succedere, però il pilota Ducati è inevitabilmente il favorito.

