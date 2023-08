L’ultimo campione del mondo Ferrari in F1 che tiene le redini di una struttura in MXGP. Kimi Raikkonen è sempre stato anche un appassionato di due ruote: il suo amore per il motocross risale a quand’era piccolo e ha mosso i primi passi in sella ad una minibike Italjet. Una passione che l’ha sempre accompagnato nella sua carriera in auto e che ora Il 2022 però è stato complesso per due motivi: il passaggio a Kawasaki e l’uomo di punta Romain Febvre che ha avuto un lungo percorso di recupero dopo il grave infortunio di fine 2021. Ora la squadra del team principal Raikkonen sta risalendo grazie ad un Febvre finalmente tornato in forma, chissà quindi nel 2024…

Raikkonen: “Come ripartire da zero”

Ci vuole tempo per far funzionare una struttura, ma sembra ora l’anno giusto dopo tanta fatica. In particolare dopo un 2022 complesso. “Sono stati due anni impegnativi” ha raccontato Kimi Raikkonen in un’intervista autoprodotta da Kawasaki. “L’anno scorso abbiamo cambiato costruttore, in questo 2023 è arrivata la nuova moto ed è stato come ripartire da zero. Ma eravamo preparati ed ora è tutto come vogliamo.” Come detto, c’è voluto un po’ perché ogni tassello andasse al suo posto, su tutto un Febvre infortunato a fine 2021. “Anche gli infortuni sono parte del mestiere” ha ammesso Raikkonen, che ora però si gode il ritorno del pilota francese. “Romain sta andando molto bene ed ora sta vincendo. Mitch [Evans] poi sta crescendo, speriamo non ci voglia molto per avere due ragazzi davanti.”

Preparazione per il 2024

La struttura guidata da Raikkonen e da Antti Pyrohnen ora si sta preparando ad un altro impegno importante. Sabato e domenica infatti tocca all’appuntamento nei Paesi Bassi, Romain Febvre in particolare arriva dal 2° posto in Svezia dopo cinque vittorie consecutive. L’obiettivo sarà ovviamente continuare il momento positivo: la questione titolo è ormai nelle mani di Jorge Prado, ma come Herlings e Gajser si sta preparando per la prossima stagione mondiale. Senza intoppi, il Mondiale Motocross 2024 sarà sicuramente molto più combattuto.

Foto: Kawasaki Racing Team MXGP