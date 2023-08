Il Mondiale Motocross non si ferma, dopo la Svezia si va nei Paesi Bassi. In MXGP una sentita tappa di casa per Jeffrey Herlings: la lotta mondiale è compromessa, ma l’asso KTM mira a tornare sul podio di GP. Jorge Prado continuerà ad allungare o Romain Febvre e Jeremy Seewer faranno ancora la voce grossa? Andrea Adamo invece ha un vantaggio sempre più consistente nella generale MX2, ma non bisogna abbassare la guardia. Gli avversari, in primis il compagno di squadra Liam Everts ora 2°, ci proveranno di sicuro. Per la prima volta dallo scorso 21 maggio riecco anche il campionato femminile. WMX che riprende il via con Courtney Duncan al comando su Daniela Guillen e Lotte van Drunen, Kiara Fontanesi occupa la 5^ piazza iridata e Giorgia Blasigh completa la top 10. Di seguito tutte le classifiche delle varie categorie e la programmazione per il GP dei Paesi Bassi.

Motocross, le classifiche generali

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 770 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 672 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 603 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 553 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 521 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 498 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 453 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 380 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 281 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 230 p.

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 663 punti; 2. Liam Everts (KTM), 583 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 559 punti; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 546 p.; 5. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 6. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 461 p.; 8. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 425 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 306 p.

WMX World Championship: Courtney Duncan (Kawasaki), 185 punti; Daniela Guillen (GASGAS), 165 punti; Lotte van Drunen (Kawasaki), 150 punti; Lynn Valk (Fantic), 128 punti; Kiara Fontanesi (GASGAS), 127 punti; Larissa Papenmeier (Yamaha), 105 punti; Sara Andersen (KTM), 103 punti; Charli Cannon (Yamaha), 91 punti; Britt Jans-Beken (Yamaha), 84 punti; Giorgia Blasigh (KTM), 73 punti.

GP Arnhem, gli orari

Qualifiche e gare saranno trasmesse integralmente in diretta su mxgp-tv.com (in abbonamento). Per quanto riguarda la programmazione Eurosport e Raisport, ancora da confermare eventuali dirette o differite delle gare MX2 e MXGP della domenica.

Sabato 19 agosto

8:50 WMX Free Practice

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

12:05 WMX Qualifying Practice

13:40 MX2 Time Practice

14:15 MXGP Time Practice

15:00 WMX Gara 1

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 20 agosto

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

11:30 WMX Gara 2

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com