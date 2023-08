MotoGP, Pol Espargaro a piccoli passi “Spero ora sia più facile”

Per Pol Espargaro il 12° posto del GP Silverstone, con annessi primi punti del 2023, è stato come una vittoria. S’è trattato del primo fine settimana dal grave infortunio di Portimao, decisamente un ottimo risultato per quello che è stato il vero inizio di stagione con GASGAS ed i colori Tech3. Ora si va al Red Bull Ring, chiaramente senza aspettative ma solo con la determinazione a compiere ulteriori passi avanti sulla strada del recupero. In attesa di capire quali saranno i programmi di KTM per il 2024…

Espargaro ha rotto il ghiaccio

Possiamo dire che è proprio quello che è successo a Silverstone. Mentre il resto della griglia MotoGP aveva già svariati GP a referto (inclusi gli altri infortunati), Pol Espargaro non s’era più visto in pista da quell’incidente all’Autodromo do Algarve che ha fatto tremare tutti. Per fortuna il responso medico, pur molto serio, è stato anche migliore del previsto considerando la dinamica. Il minore degli Espargaro ha poi dovuto lavorare tantissimo per ritrovare uno stato di forma sufficiente per ottenere l’idoneità e quindi l’OK per tornare in azione. Non è stato facile, Silverstone non è tra i circuiti più semplici ed il classico maltempo non ha aiutato, ma Pol Espargaro s’è comportato piuttosto bene. È 16° nella sua prima Sprint del sabato, domenica invece riesce ad arraffare un 12° posto e quindi i primi punti della stagione. Come detto, un primo passo che è già una vittoria.

Tanta strada da fare

“Il Red Bull Ring è un tracciato speciale, mi piace molto ed in passato sono stato veloce” ha dichiarato Pol Espargaro. “Certo ora la mia situazione è molto diversa, devo affrontare il GP in un altro modo.” Il #44 di Tech3 infatti è ancora ben lontano dallo stato di forma che vorrebbe e non potrebbe essere diversamente, vista la portata delle lesioni nell’incidente in Portogallo. “Mi sono allenato tantissimi in questi giorni dopo quello che ho imparato a Silverstone, spero ora sia più facile” ha sottolineato l’iridato Moto2 2013. “Devo rimanere calmo, c’è ancora molta strada da fare prima di ritrovare il normale stato di forma, nonché arrivare al punto in cui sono gli altri piloti dopo tante gare.”

Foto: GASGAS Factory Racing Tech3