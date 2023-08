MotoGP, Miguel Oliveira: in Austria il primo exploit con Aprilia?

Non è un pilota che abbiamo scoperto a Silverstone, ma Miguel Oliveira è incappato in un inizio di stagione decisamente complicato. Due infortuni per una nuova avventura con Aprilia quindi tutta in salita, ma qualcosa sta cambiando. Dopo la pausa estiva l’alfiere RNF è tornato rigenerato, finalmente in forma e pronto a dire la sua in gara. L’unica pecca è stata la qualifica, ma nonostante tutto Oliveira ha chiuso a 70 millesimi dal podio! Al Red Bull Ring finalmente il guizzo che sta cercando? Non è un circuito che gli sorride troppo a livello di trascorsi, ma i ‘precedenti’ sono anche fatti per essere stravolti.

Se non si fosse infortunato…

Con i se ed i ma purtroppo non si scrive mai la storia, ma i segnali c’erano tutti. Non è un’assurdità dire che, molto probabilmente, Miguel Oliveira sarebbe già riuscito a salire sul podio con i colori RNF Aprilia. Era nelle vicinanze al momento del primo infortunio, avvenuto proprio sulla pista di casa per un errore di Marc Marquez, ma la storia era la stessa anche a Jerez, quando l’errore di Fabio Quartararo ha provocato la seconda lesione. Un doppio colpo che non ha aiutato né Oliveira né la struttura di Razlan Razali, che sperava in bel altri risultati. Ora però la situazione sta cambiando: il portoghese ha tirato fuori le unghie a Silverstone, stavolta senza complicazioni fisiche, e ha risollevato l’umore di una squadra che attende da tempo un nuovo risultato di peso. La reazione post GP soprattutto di Razali è eloquente.

Oliveira cerca conferme

I precedenti ci dicono che il numero #88 vanta risultati più negativi che positivi. Gli unici podi sulla pista a Spielberg sono il 2° posto in Moto2 nel 2018 e la prima vittoria MotoGP nel 2020 nell’eccezionale GP di Stiria. L’appuntamento a Silverstone è stato un’iniezione di fiducia che serviva sia ad Oliveira che alla squadra, quindi chissà… “Il Red Bull Ring sembra un tracciato difficile per la RS-GP” ha però dichiarato il pilota RNF Aprilia. “Ma ripartiamo dallo stato di forma mostrato a Silverstone.” Con un aspetto in particolare da sistemare. “Dobbiamo concentrarci sulle qualifiche per cercare di ottenere una migliore posizione di partenza e quindi lottare per qualcosa di più” ha poi rimarcato Oliveira. L’obiettivo è ben noto, pilota e squadra saranno certamente da tenere d’occhio.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team