MotoGP, Bezzecchi tra VR46 e Pramac: fissata la “scadenza”

Marco Bezzecchi a Spielberg cerca riscatto dopo l’inattesa caduta nella gara a Silverstone. Al Red Bull Ring ha vinto sia in Moto3 sia in Moto2, quindi gli piacerebbe fare tris in MotoGP. Il potenziale per essere un grande protagonista del weekend c’è, starà a lui sfruttarlo al meglio per tornare sul podio.

MotoGP, Bezzecchi vuole fare risultati in Austria

Il pilota romagnolo è carico per questo fine settimana a Spielberg, vuole dimenticare il passo falso commesso in Inghilterra: “A Silverstone ero stato veloce per tutto il weekend, poi purtroppo domenica ho commesso un errore. È stato un peccato, perché la velocità c’era e avevo fiducia nella moto. Non posso dire che non sia stato un weekend positivo. Non vedo l’ora di salire nuovamente in moto, questa pista mi piace tantissimo e spero che il meteo sia buono“.

Bezzecchi ha raccontato il motivo per il quale gradisce molto il Red Bull Ring: “Questo è un circuito particolare. Da fuori sembra semplice, però non lo è a causa delle pendenze diverse e delle frenate forti. A me piace frenare forte, in particolare con la nostra moto, perché è un punto di forza della Ducati“.

Il futuro e gli allenamenti con Bagnaia

Inevitabile parlare del suo futuro, visto che non è chiaro se nel 2024 correrà con il team VR46 oppure con il team Pramac: “Il mio piano A è rimanere nel team VR46 con un trattamento ufficiale, il management sta lavorando al massimo per ottenere questa cosa e per trovare la soluzione migliore per me. Penso che a Barcellona potrò dire comunicare la decisione precisa. Stiamo lavorando per sistemare tutti i dettagli, non so ancora cosa farò“.

Bezzecchi ha anche raccontato quanto sia importante il fatto di allenarsi con Pecco Bagnaia, suo amico e avversario: “Ci spingiamo a vicenda, ovviamente non è semplice mantenere il rapporto quando lotti per lo stesso obiettivo. Quest’anno sono tranquillo, perché il campionato non è il mio obiettivo principale. Chiaramente, ci proverò se alla fine sarò vicino. Comunque cerco di copiare tutto quello che fa, per imparare, e gli chiedo tutto quello che mi viene in mente. Nei weekend di gara poi guardo i suoi dati e quelli degli altri piloti Ducati”.

Foto: Mooney VR46 Racing Team