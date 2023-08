MotoGP, Pramac spiazza VR46: Bezzecchi ha una sola alternativa

In casa Ducati iniziano a delinearsi le mosse per la prossima stagione MotoGP. Prima del prossimo Gran Premio d’Austria potrebbero arrivare gli annunci ufficiali, con il team Pramac di Paolo Campinoti che continuerà ad avere un ruolo centrale nell’orbita di Borgo Panigale. Il patron della squadra satellite ha preso una decisione nelle ultime ore e si è avvalso del diritto di ricevere due Desmosedici factory anche per il 2024.

Pramac prenota la seconda moto factory

Una cosa è certa: il team VR46 di Valentino Rossi non avrà una Ducati ufficiale il prossimo anno. Il direttore sportivo Paolo Ciabatti ha chiarito di recente che “Pramac ha l’opzione contrattuale per ottenere moto ufficiali per i due piloti. E se esercitano tale opzione, dobbiamo rispettarla. Inoltre, per motivi interni, possiamo fornire solo quattro piloti con le moto ufficiali. Costruire più moto come questa è una seccatura. L’abbiamo fatto per il 2022, non ha funzionato“.

Adesso tutto ruota intorno alla decisione di Marco Bezzecchi. Il talento della VR46 Academy deve scegliere tra un contratto ufficiale con Ducati e una GP24 con il team Pramac, oppure restare nel box di Valentino Rossi con una Desmosedici GP23 dotata del miglior supporto tecnico possibile. Paolo Campinoti ha fatto valere la sua opzione e quindi riceverà due Ducati di ultima generazione nel 2024 con due piloti sotto contratto Ducati. A Marco Bezzecchi resta quindi una sola soluzione per essere allo stesso livello di Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin: abbandonare la VR46 e passare alla Pramac.

Il destino di Bezzecchi e Morbidelli

Per il momento la porta resta aperta per lui, ma “non vogliamo costringerlo a prendere una decisione”, ha detto Paolo Ciabatti . “Sappiamo che si merita una moto ufficiale. Ma ne abbiamo solo quattro e dobbiamo onorare il contratto con Pramac. E Marco Bezzecchi ha intenzione di restare con la VR46 perché conosce la squadra e lì trova una situazione perfetta“. Per il pilota romagnolo sarebbe un’altra stagione utile per farsi le ossa e poi puntare ad un posto nel team Ducati factory per il 2025, visti i scarsi risultati di Enea Bastianini. Johann Zarco nutre ancora speranze per restare in Pramac, ma a quel punto Franco Morbidelli non avrebbe altra scelta che optare per Gresini o LCR Honda.

Foto Pramac Racing