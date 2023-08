MotoGP, Aprilia esalta Aleix Espargaró: “Ha gli attributi”

Aprilia ritorna a sorridere e sperare dopo la vittoria di Aleix Espargaró nel GP Silverstone. Sono 107 i punti che lo dividono dal leader Francesco Bagnaia, ma in terra inglese ha ricordato che la RS-GP ha le carte in regola per ambire molto più in alto. Ad oggi il pilota catalano è stato l’unico pilota del marchio di Noale ad avere regalato una vittoria in MotoGP, dopo quella in Argentina nella stagione 2022. Massimo Rivola, a.d. Aprilia, sottolinea quanto sia importante il veterano di Granollers per la Casa veneta. “Ho sempre detto che Aleix Espargaró aveva gli attributi in griglia di partenza“.

La seconda vittoria Aprilia in MotoGP

Aleix Espargaró è un caso particolare in classe regina. Non solo per l’età di 34 anni che lo fa il più anziano in griglia, ma per la sua capacità di non arrendersi mai, anche quando i risultati non sono soddisfacenti. Una capacità di ripartire e la dedizione massima sono elementi che lo contraddistinguono nel Mondiale MotoGP, anche quando si tratta di lottare per le posizioni non di vertice. Non si arrende mai e alla prima buona occasione infligge la zampata vincente. “Il sorpasso decisivo è l’immagine del suo carattere e la sua voglia di vincere questa gara, lì c’è tutto il suo carattere“, ha spiegato l’ex tecnico di Formula 1 a MotoGP.com. “Ho sempre detto che Aleix è quello con più attributi in griglia”.

Aprilia e il weekend perfetto

Tre Aprilia nella top-5 di Silverstone sono finora la più grande ricompensa per il lavoro svolto negli ultimi tempi. La rimonta dalla 12esima posizione è un ulteriore segno del carattere mai arrendevole e della voglia di combattere sempre e in ogni condizione. I complimenti vanno anche a Maverick Vinales, autore di un podio nella gara Sprint e di un 5° posto domenicale. “Non posso essere deluso di avere tre Aprilia nella top 5, questo è sicuro! Penso che l’Aprilia sia stata la moto migliore su questa pista. Questa domenica, Aleix e Maverick sono stati i più veloci in termini di tempi sul giro. Siamo molto contenti“.

Foto: Aprilia Racing