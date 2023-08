La decisione di Johann Zarco di lasciare la Ducati per salire sulla Honda nel 2024 ha generato opinioni diverse. C’è chi pensa che abbia commesso un errore lasciando il miglior prototipo della MotoGP per salire su quello che oggi è probabilmente il peggiore della griglia. Altri credono che la decisione sia stata giusta, visto che in ballo c’era un contratto di due anni (con opzione per un terzo) e che HRC ha il potenziale per uscire della crisi.

MotoGP, Zarco con LCR Honda: il pensiero di Marini

Ducati gli aveva offerto di restare un altro anno in MotoGP e poi di passare nel Mondiale Superbike con il team Aruba Racing, dove probabilmente avrebbe raccolto l’eredità di Alvaro Bautista. Zarco si sente ancora un pilota da top class e vuole rimanerci finché si sentirà tale, poi potrebbe anche valutare di correre nel campionato delle derivate di serie.

Luca Marini, oggi suo collega di marchio, non è stupito dalla decisione presa: “Credo che la Honda gli abbia proposto un ottimo contratto – ha detto a Crash.net – ed è corretto accettare questa opportunità. La Honda tornerà, è un produttore molto forte tra due anni sarà più forte che mai“.

Il pilota del team Mooney VR46 ritiene tutt’altro che una follia la firma di Zarco con HRC, che gli ha offerto un contratto più lungo e uno stipendio più ricco. È convinto che la casa giapponese possa tornare al top in MotoGP, pertanto non si tratta di un salto nel vuoto. Vedremo come andranno cose.

Foto: Mooney VR46 Racing Team