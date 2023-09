MotoGP, Bagnaia fa un regalo a Martin: “Ho chiesto scusa al team”

Errore incredibile di Francesco Bagnaia nella gara MotoGP in India. Era il 14° giro e aveva da poco superato Jorge Martin, prendendosi la seconda posizione, quando è stato protagonista di una caduta davvero sorprendente. Responsabilità totalmente sua per aver buttato via punti pesantissimi nella corsa iridata. Adesso Jorge Martin si è portato a -13, mentre il vincitore Marco Bezzecchi è a -44 e può a sua volta credere nel titolo.

MotoGP India, Bagnaia fa mea culpa

Domenica da dimenticare per il pilota ufficiale Ducati, che ha ammesso di aver sbagliato e ha spiegato nel dettaglio cosa è successo: “Ho chiesto scusa alla squadra – ha dichiarato a Sky Sport MotoGP – perché ho commesso un errore oggettivo. Ero al limite, non siamo riusciti a trovare la quadra in questo weekend. La media all’anteriore dava più grip, però noi eravamo impossibilitati per via delle reazioni che mi portava la moto in frenata. Ho optato per la dura e prima della caduta stava lavorando bene, ma è bastata una piccola sbavatura. Ho voluto frenare forte, come stavo facendo da tutta la gara, perché quella era una gomma per altissime temperature e l’unico modo era spingere così. Nel momento in cui si sono riallineate le ruote ed è arrivato il carico, l’ho persa. Mi dispiace molto, nonostante le difficoltà saremmo finiti secondi. Bezzecchi era imprendibile. Ci ho provato e sono finito a terra“.

Il campione in carica ha fatto un confronto con il passato parlando della scivolata odierna al Buddh International Circuit: “La caduta di oggi la paragono a quella di Misano 2021. Là ero obbligato a vincere e per farlo dovevo montare la gomma dura, anche se non c’era la temperatura per usarla. L’unico modo era spingerci tanto sopra ed è bastata una staccata un po’ più morbida alla Quercia per poi cadere alla Misano 1. Più o meno oggi è stato simile. Comunque sono primo al colpevolizzarmi quando cado, tranne a Barcellona, dove potevo fare poco. Oggi è stata assolutamente colpa mia“.

Pecco non molla

Bagnaia aveva grande voglia di finire davanti a Martin, però ha finito per perdere altri punti: “Abbiamo accettato il rischio, perché da alcuni weekend perdiamo punti ed era molto importante trovare una soluzione. Dovevamo finire davanti e per cercare di lottare ho optato per la gomma dura, che a me è piaciuta. Solo che ero al limite col comportamento che ha avuto la moto durante il weekend. Alla fine il rischio di correre con la dura stava pagando, Martin aveva scelto la media dietro e secondo me non è stata la scelta migliore, anche se alla fine hanno avuto ragione loro“.

Infine, il rider Ducati dimostra grande voglia di riscattarsi e ne avrà l’occasione nel prossimo weekend a Motegi (Giappone): “Come ho detto altre volte, non si molla mai. Torneremo dove dobbiamo stare“.

Foto: Ducati Corse