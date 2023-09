MXGP Matterley Basin: Tim Gajser chiude in bellezza

Vittoria in Gara 1, bis in Gara 2, trionfo di GP. Tim Gajser, campione MXGP uscente, sta ritrovando lo stato di forma pre-infortunio e lo dimostra con questa netta dimostrazione di superiorità a Matterley Basin. Romain Febvre è 2° e sempre più carico per il 2024, finale inglorioso invece per il nuovo campione Prado, condizionato soprattutto dalla caduta iniziale nella seconda manche. Non ha corso Alberto Forato: ai malesseri dell’ultima settimana s’è aggiunta la brutta caduta alla fine delle qualifiche e dolorante soprattutto ad una spalla. Il pilota veneto ha preferito riposarsi, col pensiero in particolare al campionato italiano e poi al Motocross delle Nazioni, di cui è la punta nella classe MXGP. Ecco intanto com’è andato l’ultimo appuntamento della stagione 2023.

Gara 1

Il campione MXGP 2022 ha già ceduto la corona nello scorso appuntamento a Maggiora, ma continua sulla strada per il recupero, per tornare più agguerrito che mai in ottica 2024. Certamente non fa male qualche vittoria di manche, come appunto in questa occasione: Tim Gajser si prende il successo, con margine sulle Yamaha di Seewer e Coldenhoff, mentre l’iridato 2023 Jorge Prado è appena giù dal podio di manche. Manca un’ultima gara, chi vincerà?

Gara 2

Colpo di scena poco dopo il via: il campione MXGP Prado è a terra! Riparte in 24^ posizione, la gara si fa già molto difficile… Davanti c’è Coldenhoff, ma non dura a lungo: Gajser vede l’occasione ed è intenzionato a sfruttarla, in breve tempo passa al comando! Per le restanti posizioni del podio di manche sembra una lotta a tre, ma rimarranno solo in due: Seewer contro Febvre, quest’ultimo già certo del vice-campionato MXGP ma determinato comunque a chiudere al meglio. Infine ha la meglio sullo svizzero di Yamaha ed è 2°, ma Gajser è troppo lontano e non può fare altro che consolidare il piazzamento. I guai di Prado, solo 18° al traguardo, si rivelano determinanti anche per la classifica costruttori: Yamaha trionfa su GASGAS per appena due punti!

MXGP, la classifica di GP

MXGP, la classifica generale

Foto: mxgp.com