Superbike: Locatelli senza paura contro Toprak, ma che sfortuna!

La Superbike ’24 avrà un Magnifico in più? Finora Bautista, Razgatlioglu e Rea, citati in ordine di attuale classifica Mondiale, hanno fatto un campionato a parte. Un altro livello per esperienza, talento e dotazione tecnica, rispetto agli altri. Ma Andrea Locatelli al Motorland Aragon ha fatto capire di essere sempre più vicino ai tre top rider. Dopo due quarti posti, nell’ultima sfida il bergamasco è partito a razzo, affrontando i soliti noti senza alcun timore reverenziale. Anzi, fra i quattro là davanti, è stato proprio il Loca a fare i “numeri” più belli. Dopo qualche giro Bautista con la super Ducati hanno tolto il disturbo, fuggendo via, mentre Jonathan Rea è stato piantato di nuovo in asso dal repentino degrado delle gomme mal digerite dalla Kawasaki. Così la lotta è diventata un affare di famiglia Yamaha: Toprak contro il sempre più arrembante scudiero. Il turco ha sempre considerato il compagno di team con un pò di sufficienza, ma stavolta stava vedendo i sorci verdi.

Non ci voleva!

Purtroppo a cinque giri dalla fine la Yamaha ha cominciato a fumare. La direzione gara ha esposto lungo tutto il circuito le luci lampeggianti gialle con disco arancione con il #55 ma Andrea è andato ancora avanti un altro giro, prima di fermarsi lungo il tracciato. Per questo motivo è stato convocato dai tre Stewards: 1000 € di multa, più partenza dal fondo dello schieramento in gara 1 a Portimao. A causare la fuoriuscita d’olio è stata una crepa dal radiatore, un inconveniente più unico che raro. “Finora ero sempre stato fortunato, la Yamaha aveva sempre marciato come un orologio, ma sono cose che possono succedere” ha tentato di autoconsolarsi il ragazzo bergamasco. Il problema che la sfortuna si è accanita proprio quando stava uscendo la prestazioni più bella.

Una nuova strada, Rea sarà felice

“Questo week end mi lascia comunque ottime sensazioni” commenta Locatelli. “Nelle due gare precedenti siamo andati molto forte, ma soprattutto sono felice perchè qui abbiamo sperimantato delle nuove soluzioni, prendendo una strada nuova che ha dato subito ottimi frutti.” Parole che fanno pensare che Yamaha abbia cominciato ad introdurre almeno alcune delle novità ’24 affidandole in esclusiva al pilota confermato, e non a Toprak che l’anno prossimo sarà in BMW. Jonathan Rea ha accettato la sfida perchè gli è stato illustrato un programma di sviluppo molto intenso. La YZF-R1 sarà sempre la stessa, a prima vista, ma a giudizio dei tecnici del diapason il margine di miglioramento non manca. Può essere che Andrea Locatelli abbia già cominciato a cogliere i frutti. In ogni caso Jonathan Rea, già prima di arrivare, ringrazia…

Foto: Yamaha Racing