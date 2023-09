Con discutibile tempismo, fioccano gli annunci 2024 durante i fine settimana di gare. In India non è stato diverso, per la Moto3 infatti sono stati ufficializzati svariati accordi per la prossima stagione mondiale. Due gli italiani coinvolti, visto che il debuttante Filippo Farioli perde il suo posto in KTM Tech3, mentre Riccardo Rossi rimane nel Mondiale, ma approderà in una nuova squadra. Facciamo il punto, ripartendo dagli ultimi annunci.

Ufficialità nel GP India

Appena prima della gara Moto3 sono comparsi un paio di annunci proprio riguardo la classe minore del Motomondiale. Tech3 ha stabilito la sua formazione per il 2024: confermato Daniel Holgado, non così invece Filippo Farioli, al quale subentrerà il giovane australiano Jacob Roulstone. Da chiarire quale sarà il destino del pilota bergamasco… Mancava solo l’ufficialità, ora è certo che Leopard Racing si rinnova completamente: arriva Angel Piqueras, campione Rookies Cup ed a breve anche della Moto3 del JuniorGP, torna nel mondiale Adrian Fernandez. Appena dopo la gara Moto3 ecco l’ufficialità riguardo il destino di Riccardo Rossi, già dichiarato in uscita da SIC58 Squadra Corse: andrà in PruestelGP al posto di Joel Kelso, affiancando il confermato Xavi Artigas. Di seguito tutti gli annunci veri e propri arrivati finora.

Moto3, la griglia 2024 finora

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

Angeluss MTA Racing: Stefano Nepa-Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

GASGAS Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

CFMoto Racing PruestelGP: Xavi Artigas-Riccardo Rossi

BOE Motorsports: David Munoz – ?

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – ?

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – ?

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – ?

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: ?-?

Honda Team Asia: ?-?

VisionTrack Racing Team: ?-?