Nicola Carrato tornerà a competere nel Mondiale Moto3 nel 2024. Nel corso del fine settimana a Misano è stato ufficializzato l’accordo con Angeluss MTA Racing, sarà lui il nuovo compagno di box del confermato Stefano Nepa dopo l’addio di Ivan Ortola. Un accordo arrivato in brevissimo tempo e tanta soddisfazione per il pilota padovano, che stavolta partirà dall’inizio del prossimo campionato del mondo.

La mezza stagione 2022 da sostituto dell’infortunato Bertelle è stata complessa, nel 2024 è determinato a dimostrare cosa può fare. Prima però Carraro vuole chiudere in bellezza in JuniorGP con Aspar Team. Mercoledì e giovedì infatti ci saranno due giornate di test importanti ad Aragon per prepararsi al round di inizio ottobre, non vede l’ora di ricominciare. Abbiamo avuto modo di sentirlo, ecco cosa ci ha raccontato.

Nicola Carraro, ora c’è la firma per il Mondiale a tempo pieno.

Sì, finalmente! Adesso sono a posto, anche mentalmente: l’anno prossimo so cosa faccio.

Com’è arrivato questo accordo con MTA?

Sono arrivato sabato alle 11 a Misano, alle 11.30-12 abbiamo fatto le foto, alle due sono andato via. Mi girano le scatole a stare là senza correre, mi dà proprio il nervoso! A parte questo, non so bene come sia arrivato… Conosco bene Tonucci ed il capotecnico Frigno [Federico Frignani], nel 2017 avevamo fatto insieme una wild card e ci siamo sempre tenuti in contatto. Abbiamo fatto tutto in meno di una settimana: non me ne sono occupato io, ho saputo dopo la gara del CIV al Mugello che dovevamo andare a parlare con MTA. Giovedì poi mi hanno detto di andare a Misano per fare le foto.

Nicola Carraro, sarà il primo anno completo nel Mondiale Moto3 dopo la mezza stagione 2022.

È sicuramente meglio di arrivarci in corsa. Ci sono i test, che sono sempre importanti, poi conosci la squadra, ti metti a posto con la moto… Conoscerò anche quei circuiti che mi mancano: Qatar, India, Argentina, Texas, Le Mans, Sachsenring. Farò anche di tutto per imparare da Nepa, che è nel Mondiale da diversi anni e quindi sicuramente ha esperienza. L’anno scorso invece sono salito così, senza conoscere né la moto, né la squadra, né i circuiti, proprio niente. Era una situazione abbastanza difficile.

Quanto ti motiva per gli ultimi round del JuniorGP?

Darò sicuramente il massimo. Ci provo sempre, ma questo mi stimola ancora di più a cercare di vincere, a dare di più.

Nicola Carraro, adesso fisicamente è tutto a posto, giusto?

Ormai sì. Sono passati circa tre mesi da quando mi sono rotto la spalla, su questo non c’è problema.

Intanto ora toccano i due giorni di test ad Aragon. Com’è questa pista per te?

Non vedo l’ora di iniziare! Non ho un bel ricordo, l’anno scorso nel Mondiale non ho fatto tanto: una curva e Ogden mi ha centrato. Come pista però mi piace, vediamo come va la moto ad Aragon.

Segue poi ultimo round a Valencia.

È un’altra pista che mi piace, anche se l’ultima volta non è andata molto bene, visto che anche là mi hanno steso… Ma voglio chiudere al meglio.

Foto: Angeluss MTA Racing