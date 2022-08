Moto3: Matteo Bertelle operato, il 2022 è finito. Debutta Nicola Carraro

Da Silverstone non ci sarà più l’unico esordiente italiano in Moto3. Per Matteo Bertelle infatti l’anno di debutto si è concluso anzitempo con un intervento chirurgico. L’incidente avvenuto al Sachsenring ha lasciato conseguenze importanti, tanto da fargli decidere di non rischiare ulteriormente. Il pilota numero #18 quindi si ferma qui, il suo anno d’esordio si è purtroppo concluso prematuramente. A partire dal GP in Gran Bretagna, al via nei prossimi giorni, ci sarà il leader CIV Moto3 Nicola Carraro, chiamato a prendere il suo posto con i colori QJMOTOR Avintia Racing fino a fine anno.

“Scelta giusta, anche se fa male”

Lo stesso Matteo Bertelle ha spiegato la situazione via social. “Purtroppo al GP del Sachsering sono stato coinvolto in un incidente che mi ha provocato la lesione dei due crociati (anteriore e posteriore). Abbiamo fatto il possibile per provare a ritornare a correre, ma il rischio è troppo alto. Abbiamo deciso dunque di fermarci e di operarci. Penso sia la scelta più giusta per la mia salute, anche se fa molto male non correre la seconda parte di stagione. Sicuramente avrei imparato altre cose nuove. Però darò il 100% per recuperare il prima possibile e ritornare ad allenarmi come prima. Ringrazio la squadra per l’opportunità che mi ha dato e tutte le persone che mi sono vicine in questo momento. Inoltre volevo fare un grande in bocca al lupo a Nicola Carraro, che prenderà il mio posto.” Con una raccomandazione finale per il suo sostituto in Moto3: “Tratta bene la moto!”

Nicola Carraro, il profilo

Classe 2002 di Padova, si tratterà di un debutto assoluto. Nicola Fabio Carraro ha iniziato a competere nel 2008 in minimoto e non si è più fermato. Inizia a disputare i primi trofei e campionati, per poi iniziare a correre a livello nazionale. Nel 2012 approda nell’Italiano Minimoto Junior A e si aggiudica il titolo, passando poi al Junior B l’anno dopo, facendosi vedere spesso e volentieri sul podio. Continua a scalare le categorie del CIV, raggiungendo la categoria Moto3 nel 2016. L’anno dopo l’impegno raddoppia, visto che per Carraro c’è anche il debutto nell’allora CEV Moto3. Da allora si divide tra i due campionati in Italia ed in Spagna (tranne nel 2020 per quest’ultimo). Nel JuniorGP 2022 sta disputando la sua migliore stagione di sempre: tre top ten a referto, in particolare il 9° posto in Gara 1 a Jerez. Nel CIV invece comanda la generale grazie a quattro vittorie ed altri due podi nel quattro round disputati.

Foto: motogp.com