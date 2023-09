SSP, Fabio Evangelista “Con Dalla Porta abbiamo rivisto la luce”

Il Team Evan Bros ritrova il sorriso. Il 2023 è stato un anno particolarmente travagliato per la squadra romagnola ma domenica scorsa a Magny Cours Lorenzo Dalla Porta ha conquistato un buon sesto posto, un risultato positivo che fa per ben sperare per le ultime gare stagionali del Mondiale Supersport. Il pilota toscano, che aveva iniziato la stagione in Moto2, è riuscito a dimostrare il proprio valore centrando la top 10 il sabato e lottando per il quinto posto la domenica. Il Team Principal di Evan Bros Fabio Evangelista tira un sospiro di sollievo.

“Abbiamo rivisto la luce – racconta a Corsedimoto – già sabato scorso eravamo contenti perché finalmente eravamo nei primi dieci. Domenica Lorenzo Dalla Porta ha fatto una bella rimonta, ha girato su un buon passo ed raggiunto Tuuli e Huertas. Nel finale ha lottato con loro ed ha conquistato un buon sesto posto. Durante l’estate abbiamo lavorato tanto, anche in agosto”.

Avete partecipato ad una gara del CIV non non avevate ottenuto risultati di rilievo. Poi a Magny Cours la svolta. Come te la spieghi?

“Serviva ancora un po’ di tempo. Se facessimo il CIV oggi probabilmente lotteremmo con i primi. In più c’è da dire che al tricolore sono presenti tanti specialisti, piloti che corrono in Supersport da sempre come Massimo Roccoli che è sempre difficile da battere. In queste settimane comunque siamo cresciuti tanto ed abbiamo trovato il giusto bilanciamento”.

Ci sono stati degli aggiornamenti?

“Con Lorenzo dalla Porta dobbiamo mettere 8 chili di zavorra per raggiungere il peso minimo imposto dal regolamento di moto più pilota. Con Baldassarri era diverso: lui ed un pilota molto più alto, con leve più lunghe mentre Dalla Porta è piccolino e quindi non è facile mettere le zavorre nei punti giusti e trovare comunque l’assetto migliore. Serviva del tempo”.

Il podio quest’anno è un traguardo possibile o ancora lontano?

“Abbiamo ancora 3 round, 6 gare in totale e ci possiamo riuscire. Obbiettivamente Bulega e Manzi in questo momento hanno qualcosa in più ma con gli altri ce la potremo giocare, se non dalla prossima gara entro fine stagione”.

Chi saranno i piloti Evan Bros per il 2024?

“Li definiremo dopo i prossimi due round. Ci piacerebbe tornare a schierare due piloti forti e ne stiamo parlando con i nostri sponsor e i costruttori”.