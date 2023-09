Nicolò Bulega l’ha rifatto. A Magny Cours spara una fantastica doppietta che gli permette di compiere un altro passo verso la conquista del Mondiale Supersport. Con l’undicesimo trionfo il vantaggio sale a 60 punti, quando restano solo tre round da correre, con 150 punti in palio. Stefano Manzi stavolta non è riuscito a reggere il ritmo dell’indiavolato rivale, la Yamaha Ten Kate si è parcheggiata in terza posizione e lì è rimasta. La tappa francese invece ci regala il primo acuto in questa categoria di Lorenzo Dalla Porta, il campione del Mondo Moto3 del 2019. Alla seconda uscita con la Yamaha Evan Bros, il toscano è salito in sesta posizione, cominciando a intravedere distintamente le posizioni che contano. Alla fine ha perso il confronto diretto con la Triumph di Niki Tuuli, ma una posizione in mano non cambia il senso. Il futuro gli sorride, Lorenzo finalmente ha ritrovato il pacchetto tecnico adatto al suo potenziale.

Nicolò in pieno controllo

Stavolta ad incalzare il dominatore di stagione non è stato Manzi, ma il padrone di casa Valentin Debise. Il francese è un pilota esperto, 32 anni, e per una decina d’anni ha fatto la spola fra campionato francese e comparsate nel Mondiale. Quest’anno è titolare di Yamaha GMT94 e il passo è decisamente cambiato. Per parecchi giri è rimasto a contatto con Nicolò Bulega, che però non si è scomposto neanche un pò. Ha tirato dritto per la sua strada, confezionando il week end perfetto. Non c’era modo migliore per battezzare l’annuncio di promozione al Mondiale Superbike ’24, da ufficiale Ducati a fianco di Bautista. Fra l’altro nei test con la Panigale V4 R è stato velocissimo.

Dalla Porta sale, altri scendono

Di Lorenzo Dalla Porta abbiamo già detto: nelle tre tappe che mancano sarà uno dei piloti da seguire con più interesse. Per gli altri italiani non c’è stata gloria. Yari Montella è partito sparato, come sempre, ma poi ha fatto il gambero tagliando il traguardo in ottava posizione. Raffaele De Ros invece è stato fermato da un problema tecnico. Dopo la caduta del sabato, il fine settimana francese è proprio da dimenticare. Federico Caricasulo è finito solo decimo, un drastico passo indietro rispetto alle bellissime prestazioni della prima metà di stagione. E’ andata anche peggio a Federico Fuligni, buttato giù alla Adelaide da Yuta Okaya. L’incidente gli ha procurato contusioni alla gamba sinistra, ma niente di grave.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon