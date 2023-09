Moto2: troppo Acosta per Vietti, dominio a Misano

Non ce n’è contro questo Pedro Acosta. Il poleman Celestino Vietti ci prova a lungo, finché il leader Moto2 non ingrana la marcia superiore e si dà alla fuga per la vittoria. Mancano ancora tante gare, ma sta diventando decisamente difficile fermare il talento di Mazarron… Il pilota Fantic comunque completa una gara molto solida ed è 2° al traguardo, terza piazza finale per Alonso Lopez, con margine su Tony Arbolino appena giù dal podio. La cronaca del Gran Premio di San Marino.

Moto2 Gara, il via

Scatta bene il poleman Vietti, fa ancora meglio però il leader Moto2 Acosta, che passa subito al comando della corsa. Arbolino rimane sostanzialmente dov’era al via, ai margini della top 10, per poi iniziare a guadagnare qualche posizione. Non mancano incidenti già nelle prime tornate: cade Agius, il sostituto di Binder, ma finiscono a terra anche Van den Goorbergh e Foggia. Si aggiungerà alla lista il pilota sul terzo gradino del podio: Canet stava realizzando una gara solida, ma scivola e non riesce più a ripartire. Finale prematuro anche per Skinner, che rientra in pit lane e si ritira.

Acosta e Vietti in fuga

Non ci vuole molto perché rimangano solamente in due al comando. Pedro Acosta e Celestino Vietti sono divisi da circa mezzo secondo, distacco che rimane più o meno invariato visto che è un duello anche a colpi di giri veloci. Finale amaro anche per Aldeguer, in difficoltà per tutto il weekend e scivolato a 8 giri dalla fine, non va meglio a Lowes a terra un paio di giri dopo. Qualcosa cambia però al vertice: Acosta scoglie gli indugi ed inizia ad allungare, in breve lasciando Vietti a debita distanza. Il pilota Fantic incappa anche in un bel rischio, permettendo al leader Moto2 di continuare ad allungare. A referto in incidente finale per Tulovic e Guevara, mentre si completa la cavalcata trionfale: Pedro Acosta si prende il successo a Misano e vola via anche nella generale.

La classifica

Moto2 generale

Foto: Valter Magatti