Imbattibile sia nella Sprint che nella gara lunga. Jorge Martin si prende tutto a Misano, anche oggi è fuga per la vittoria. Podio identico a quello del sabato, Marco Bezzecchi con la mano dolorante è di nuovo secondo. Ma anche stavolta abbiamo visto un Dani Pedrosa scatenato, a caccia del recupero su Francesco Bagnaia. Non ci riesce, chiude a pochi decimi dal dolorante campione MotoGP, autore di un’altra gara di resistenza ma ancora sul podio. Dietro di lui comunque un’altra corsa pazzesca del tester KTM, che salva così il bilancio della casa austriaca, visto che Binder e Miller sono caduti… La cronaca del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

IN AGGIORNAMENTO

MotoGP Gara, primi giri

Scelte di gomme che vedono dura anteriore per tutti, la differenza è al posteriore. Tutte le Honda in azione hanno scelto la morbida dietro, il resto della griglia MotoGP ha optato per la media. Nuovo super scatto di Martin, lo segue da vicino Bagnaia, poi troviamo Bezzecchi tallonato da Pedrosa e Binder, che ha presto la meglio su Vinales. Il sudafricano però passa presto il collega tester, davanti però si compatta il terzetto Ducati. Non manca un attacco da parte di Bezzecchi su Bagnaia, ma va largo ed il campione MotoGP torna davanti, mentre si sta rifacendo sotto il #33 di casa KTM. O meglio ci stava provando… Un’inattesa scivolata al Carro rovina i piani del pilota di punta del marchio austriaco. Segue un botto (non è chiara la dinamica) tra la wild card Pirro e Miller, complicando anche la vita a Di Giannantonio, arriva poi un nuovo zero per Mir, giù alla Rio.

Pedrosa, che gara!

Le due KTM sono fuori causa, Pedrosa invece prova a ridurre sensibilmente il distacco dal terzetto Ducati stabile in testa, prima di cedere nuovamente terreno. Marc Marquez si sta comportando piuttosto bene, a circa metà gara è 6° e sempre più vicino a Vinales, mentre cade Pol Espargaro alla prima curva. Ad una manciata di giri dalla fine Jorge Martin è ormai fuggito, arriva un’altra nettissima vittoria per il pilota Pramac. Marco Bezzecchi, mano dolorante o meno, è di nuovo secondo, attenzione però dietro di loro perché si ripresenta la situazione della Sprint: Bagnaia tallonato da Pedrosa! Ma il tester KTM non è abbastanza vicino per provare l’attacco, il campione MotoGP tiene qualche decimo di margine e taglia la linea del traguardo di nuovo in 3^ posizione.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Pramac Racing