Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 ha incoronato Jorge Martin, autore di una straordinaria doppietta di vittorie. Il pilota del team Pramac Racing ha disputato un weekend perfetto, conquistando prima la pole position e poi trionfando sia nella sprint race sia nella gara lunga. Non poteva desiderare nulla di meglio a Misano Adriatico.

MotoGP 2023: classifica piloti, costruttori e team aggiornate

I due successi consentono a Martin di portarsi a -36 punti da Francesco Bagnaia, terzo al traguardo sia sabato sia domenica. Il campione in carica MotoGP ha corso con una gamba destra malandata dopo il terribile incidente a Montmelò, non era al 100% e ha ottenuto il massimo possibile. Quanti avrebbero scommesso che lo avremmo visto sul podio? Un mezzo miracolo aver potuto partecipare al GP di Misano e aver ottenuto tali risultati.

Un discorso simile va fatto anche per Marco Bezzecchi, che è arrivato due volte secondo con una mano sinistra infortunata in Catalunya. Il pilota del team Mooney VR46 Racing è a -65 da Pecco in classifica e ha consolidato la sua terza posizione, approfittando anche del ritiro della KTM di Brad Binder nella gara di oggi e delle difficoltà di Aleix Espargaro con l’Aprilia.

LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI

Francesco Bagnaia 283 punti Jorge Martin 247 Marco Bezzecchi 218 Brad Binder 173 Aleix Espargaro 160 Johann Zarco 147 Luca Marini 135 Maverick Vinales 128 Alex Marquez 108 Jack Miller 104 Fabio Quartararo 85 Franco Morbidelli 68 Miguel Oliveira 65 Augusto Fernandez 58 Alex Rins 47 Fabio Di Giannantonio 43 Takaaki Nakagami 35 Dani Pedrosa 32 Marc Marquez 31 Enea Bastianini 25 Raul Fernandez 22 Lorenzo Savadori 9 Jonas Folger 9 Pol Espargaro 8 Michele Pirro 5 Joan Mir 5 Danilo Petrucci 5 Stefan Bradl 5 Iker Lecuona 0

LA NUOVA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 416 punti KTM 234 Aprilia 218 Honda 105 Yamaha 105

LA NUOVA CLASSIFICA TEAM

Prima Pramac Racing 394 punti Mooney VR46 Racing Team 353 Ducati Lenovo Team 318 Aprilia Racing 288 Red Bull KTM Factory Racing 277 Monster Energy Yamaha MotoGP 153 Gresini Racing MotoGP 151 CryptoDATA RNF MotoGP Team 91 LCR Honda 85 GASGAS Factory Racing Tech3 75 Repsol Honda Team 36

Foto: MotoGP