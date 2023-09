MotoGP, Marquez il misterioso: “Forse non dovrò annunciare niente”

Da settimane si parla del futuro di Marc Marquez, che dopo il test MotoGP a Misano ha spiegato di avere tre opzioni per il 2024. La prima è sicuramente quella di rispettare il contratto attuale e di rimanere in Honda. Il piano B è salire su una Ducati (Gresini), il piano C potrebbe portare a Ducati Pramac, che infatti pare aver congelato la trattativa con Franco Morbidelli. Fonti molto autorevoli sostengono che lo stesso pilota abbia già firmato e che entro uno-due GP arriverà l’annuncio. E’ la stessa tempistica che, coincidenza, ha preventivato il pilota.

MotoGP, Marquez crede ancora nella Honda?

Il test di lunedì non è andato come Marquez sperava. Oggi ha preso parte ad evento Estrella Galicia a Madrid, cioè uno sponsor Honda HRC. Logico che abbia recitato la parte del “pilota dubbioso ma fedele”, non poteva essere altrimenti. “Il prototipo 2024 non ha funzionato come previsto. Non sono deluso, perché un po’ me l’aspettavo. Hanno lavorato e c’erano volti nuovi nel box, ma sono arrivati da poco e non hanno avuto tempo per intervenire. Ho piano A, B e C, li tengo per me. Devo pensare bene, però ho un contratto con Honda e il mio impegno è massimo, perché questo marchio mi ha dato molto e sto continuando a cercare la soluzione migliore per il progetto. Continuo a credere nel progetto“.

A proposito dell’annuncio che molti aspettano, l’otto volte campione del mondo ha risposto: “Forse non dovrò annunciare niente, ho un contratto per l’anno prossimo. Mentalmente bisogna essere calmi e convinti di ciò che si sceglie per poi riuscirci. Se non si parte più convinti, si va male. In questo momento, sono convinto di essere nel posto migliore per cercare di avere successo in futuro“. Ma tutto lascia pensare che Marc Marquez abbia perso da un pezzo la fiducia nella Honda. Per altro risolvere una crisi tecnica di queste proporzioni, anche nel migliore dei casi, avrebbe tempi lunghissimi. Il pilota più titolato di quest’epoca ha fretta di tornare là davanti. Il test di Misano poco convincente avrà rafforzato la convinzione.

Anno sabbatico e concessioni: Marc risponde

Marc non pensa di rimanere a casa, di fare un anno sabbatico: “Questa sarebbe l’opzione D e non la considero, perché sono molto motivato e mi sento bene fisicamente. Quando stavo male fisicamente, ci ho pensato perché soffrivo. Anche se i risultati non stanno arrivando, mi sto godendo la mia passione per il motociclismo. Lasciare la MotoGP e tornare come Alonso con la F1? Nelle moto non è possibile. Nelle auto solo Alonso, che ha un talento smisurato, può farlo“.

Il pilota spagnolo è stato interpellato pure sulla riforma delle concessioni MotoGP per aiutare Honda e Yamaha: “Penso che andrebbe fatta – ha dichiarato – perché i costrutto giapponesi servono nel Mondiale e perché la categoria non può essere una monomarca. Il campionato va per epoche. C’è stata l’era Honda, quella Yamaha e ora quella Ducati, ma se si concedono agevolazioni alle case che soffrono la competizione sarà più bella“.

Joan Mir “scherza” sul futuro di Marquez

In attesa che Marquez faccia definitivamente chiarezza su ciò che farà nel 2024, Joan Mir ha pubblicato su Instagram una foto che raffigura lui con Marc e ha scritto “Se queda“, tradotto “Rimane“. Vedremo se davvero l’otto volte iridato rimarrà nel team Repsol Honda. Non rimane che attendere.

Foto: Honda Racing