Energica Eva Ribelle ha partecipato quest’anno al Campionato Nazionale SuperHooligan con MotoAmerica grazie a Tytlers Cycle Race e al pilota Stefano Mesa. Tutto quello che è successo in questa folgorate stagione è andato oltre i sogni più selvaggi di tutti i protagonisti coinvolti. Nell’ultima gara di CoTa di Austin, in Texas, Energica ha fatto la storia ancora una volta con Stefano Mesa. In sella ad Energica Eva Ribelle RS equipaggiata con il Kit Corsa Clienti, ha conquistato un fantastico secondo posto dando paga a quasi tutte le moto con motore endotermico (ICE) in pista.

Veloce con il grande caldo

Il Circuit of The Americas, noto anche come Cota, è un circuito lungo 3.426 miglia, anche più lungo di Daytona, con 20 curve. Al via di gara 1 faceva molto caldo: 39 ºC nell’aria, l’asfalto bolliva. Quello che sulla carta poteva tecnicamente dare del filo da torcere a qualsiasi moto elettrica, non lo ha fatto. Stefano Mesa, grazie ad una una partenza strepitosa che lo ha subito portato al secondo e poi al terzo posto, ha tenuto la posizione fino a quando una bandiera rossa lo ha costretto a rientrare ai box. Ha fatto ancora meglio non appena i piloti sono scesi nuovamente in pista, rimanendo in lizza per il podio e sfruttando al massimo l’incredibile opportunità.

Jeremy McWilliams fuori dai giochi

Mesa ha combattuto duramente ed è stato molto aggressivo sui freni, rendendo la vita difficile a tutti. Battaglando con la Energica Cory West e la vecchia conoscenza del motomondiale Jeremy McWilliams sono usciti di scena. Stefano Mesa dunque ha arpionato il secondo posto, celebrato dal CTO di Energica Giampiero Testoni e dagli #EnergicaOwners che così hanno potuto festeggiare quest’impresa anche nel corso di l’Energica Week 2023, tenutasi dal 5 al 10 settembre.

L’elettrica italiana ha lanciato la sfida

È possibile immaginare la gioia nel pit di Tytlers Cycle Racing e nel quartier generale di Energica, mentre tutto il team ha celebrato l’ennesimo risultato storico: il primo podio di qualsiasi moto elettrica contro l’endotermico a Cota. Mesa e la Eva Ribelle RS sono ora una forza da non sottovalutare, come i loro avversari hanno capito durante questo campionato di debutto per Energica in MotoAmerica. Inoltre hanno intuito che da adesso in poi non ci sarà da stupirsi se vedranno il bolide elettrico davanti a loro allo spegnersi delle luci di partenza.

Un bilancio super

La prima avventura di Energica nella Super Hooligan si chiude con un bilancio difficilmente preventivabile alla vigilia. Lo sforzo è stato possibile grazie al telanto del pilota, Stefano Mesa e all’impegno di tutto il team, a cominciare dal principal Michael Kiley a tutti i tecnici. Infine ha svolto un ruolo importante il nain racing partner di Energica, cioè PETRONAS Iona. Energica ha condiviso il successo con tutti i MotoAmerica Racing Partners che hanno scelto, come tutti i nostri clienti, raccogliere la sfida all’endotermico: puntando sull’elettrico.