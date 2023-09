In coda ad un week end molto difficile, Axel Bassani ha difeso la posizione di miglior privato del Mondiale Superbike. In fin dei conti, per come si erano messe le cose fin dal venerdi, il quinto posto in gara 2 (qui cronaca e classifica) è un risultato coi fiocchi. C’è mancato poco che El Bocia non riuscisse a fare lo sgambetto perfino a Jonathan Rea, finito in crisi di gomma. Per alcuni giri, alla fine, Bassani ha potuto vedere molto da vicino com funziona la Kawasaki ZX-10R che guiderà nel prossimo Mondiale. A due round dalla fine, conserva il quinto posto nella classifica iridata, con un vantaggio ancora abbastanza consistente (24 punti) su Michael Rinaldi, ufficiale Ducati.

Il distacco è inaccettabile

Il particolare che a Bassani non è andato giù è il distacco da Bautista, 15 secondi. “La posizione è stata buona, ma il ritardo non lo accetto, è proprio tanto.” Belle parole, che fanno capire quanto sia cresciuta l’autostima di questo pilota che tra anni fa era nessuno, e adesso ambisce a conquistarsi un posto di primissimo piano fra i top rider della Superbike. L’avventura del team Motocorsa al Motorland Aragon è stata complicata dall’assenza d iSimone Corsini, il capo tecnico, trattenuto in Toscana da problemi familiari. “Ci mancava la figura più importante del box” riconosce Bassani. “Ho provato a riportare le mie sensazioni e i miei problemi agli altri ragazzi che mi seguono, ma non siamo riusciti a trovare la strada giusta. Non avevo la minima fiducia con l’avantreno”.

Questione di feeling

“Abbiamo provato molte soluzioni, ma nessuna è stata risolutiva” spiega il problema Axel. “Non potevo guidare con la solita naturalezza.” In gara 1, sabato, era finito nono e nella gara sprint anche peggio, quindicesimo. “Per fortuna la domenica siamo riusciti a metterci una pezza, il quinto posto in queste condizioni è stato assai inatteso. Ma io voglio lottare per il podio, e spero di poterlo fare già nel prossimo round di Portimao. Spero che Simone ci possa raggiungere in tempo.“

Foto: Instagram