Motoestate, finale intenso a Cremona per salutare il 2023

I Trofei WRS Motoestate salutano il 2023 con un ultimo round intenso che ha deliziato il pubblico presente al Cremona Circuit con gare belle e spettacolari. Non è mancata una nutrita rappresentanza irlandese accorsa per festeggiare il suo beniamino O’Grady. Chiusa questa intensa stagione, l’appuntamento è per il prossimo anno, per vivere una nuova emozionante sfida che presenterà molte novità.

125-Moto4-Supermono

I primi a scendere in pista sono i piloti di 125-Moto4 e Supermono. Alex Iannazzo in sella alla Mahindra ha vinto all’esordio nella categoria. Bravo il pilota romano a contenere gli attacchi della wild card Moto4, Giulio Di Napoli e Andrea Raimondi, autore di un dritto e poi di una bella rimonta. A Lorenzo La Sorsa il primato della Moto4. Vibrante la 125 SP con Muttoni che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Mirko Modesti, che ha corso pensando a portare a casa il titolo. Quest’ultimo succede nell’albo d’oro a Emanuele Magnanelli. Il podio di gara è stato completato da Niccolò Carpina, bravo a recuperare e avere ragione di Lorenzo Guidi, quarto in gara e secondo in campionato.

Nella 125 Open vittoria di Denny Ferroni davanti a Nicola Rosati e Lovato. Mattia Sorrenti parte davanti e poi corre gestendo, chiudendo così in seconda posizione. Davide Bollani invece attacca e porta a casa una bellissima vittoria, chiudendo il campionato Motoestate al secondo posto, dietro al compagno di squadra Sorrenti. Terzo posto in gara per Alessandro Cervioni, per la gioia del team MMP che come accaduto a maggio, fa triplete sul podio. Per il campionato Mattia Virone, finisce terzo davanti a Pietro Aloisio che ha vissuto un weekend sfortunato.

Motoestate, primo titolo Twins Cup

Edoardo Boccellari porta a casa il primo titolo della Twins Cup con l’Aprilia di Fullgas. La bella stagione di Edoardo suggellata con la vittoria di Varano, ha portato i suoi frutti. In gara la vittoria è andata a Savioli, wild card di altissimo livello, bravo a staccare Luca Carone, bellissimo secondo, e Boccellari che a sua volta ha tenuto a bada Alberto Gini e Mattia Calonaci, su Yamaha R7.

600 ad alta tensione con Michael Ferrari e Cesare Sansavini a pari punti e dunque tutto dipendeva dalla gara. Ivan Goi ha fatto gara a parte staccando fin dal via Alessandro Pozzo e Giacomo Gioia. Al quarto posto Daniele Galloni, già campione della Next Generation. Ferrari ha avuto ragione di Osler e Sansavini, andando cosi a conquistare il titolo della Open per il team Biker’s da Cordoli che conquista così un altro “numero uno” nel Motoestate.

Race Attack e Sound of Thunder

La 600 si è chiusa nel segno di Simone Campanini, che vince l’ultima gara con un secondo e un terzo posto ma soprattutto centra la vittoria in campionato. Alle sue spalle Lorenzo Voch e Alberto Bettella. Mentre nella Challenge vittoria di Copponi e Sorini, primo tra i Rookies. Nella 1000 Thomas O’Grady conquista la quinta vittoria ed il titolo di categoria, per la gioia dei suoi tifosi presenti. Alle sue spalle in campionato e in entrambe le manche Gabriele Proietti. Terzo Bani, wild card e vincitore della Challenge, mentre a Baglieri è andata la Rookies.

Infine la Sound of Thunder, che ha corso doppia gara. Nella corsa del sabato sera vittoria della wild card Fabrizio Perotti, davanti a Max Palladino ed Emanuele Lo Bartolo. Nella gara domenicale affermazione di Lo Bartolo bravo a chiudere davanti a Eccheli e Michael Lamagni che, con il terzo posto, festeggia il titolo in questa categoria.

Foto: Motoestate