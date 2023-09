Superbike, Danilo Petrucci si consola con un prosciutto spagnolo

“Eh niente, alla fine almeno ho avuto un prosciutto spagnolo”. Danilo Petrucci è tornato a casa da Aragon a mani vuote ma non del tutto e su Instagram scherza sul prosciutto ricevuto da un suo tifoso in cambio degli stivali autografati. Petrux in Spagna ha regalato emozioni forti. Nelle prove libere volava. In qualifica ha fatto un erroraccio anzi come ha detto “una delle cazzate più grosse della mia carriera scivolando senza aver fatto neppure un tempo”. Sabato è stato autore di una rimonta straordinaria conquistando la vittoria tra gli indipendenti in gara-1 ed è stato poi velocissimo anche nel warm-up (leggi qui). In gara-2 è stato costretto al ritiro per la rottura del motore. Danilo Petrucci comunque c’è, eccome se c’è. Fresco del rinnovo con Barni Racing, l’anno prossimo può essere tra i pretendenti al titolo iridato.

“Purtroppo è stato un week-end molto sfortunato – commenta Danilo Petrucci – C’è stato il mio primo errore dell’anno e nel momento peggiore. Lo sbaglio in qualifica ha condizionato tutto il week-end. In Superpole Race non sono riuscito a recuperare quindi sono partito ultimo. In gara-2 stavo risalendo ed avevo come obbiettivo classificarmi quinto come in gara-1. Era un risultato alla mia portata ma purtroppo c’è stato un problema tecnico. Mi dispiace moltissimo sia per me che per la squadra che sta lavorando benissimo. Ci meritavamo di portare a casa un po’ più di punti invece ne abbiamo persi. Fortunatamente c’è subito l’appuntamento di Portimao e saremo determinatissimi. Voglio tornare sul podio”.

Foto Instagram Danilo Petrucci