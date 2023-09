MotoGP, Marc Marquez in Giappone: l’ora della verità è arrivata

Poteva essere il weekend ideale per Marc Marquez sul circuito di Buddh. Ma il sei volte campione del mondo MotoGP, senza vittorie da quasi due anni, è scivolato d’anteriore alla prima curva del quinto giro, mentre era quarto alle spalle di Bezzecchi, Martin e Bagnaia. Si è rialzato in un lampo, ma ha dovuto ripartire dal 16° posto e tentare una difficile rimonta.

Weekend indiano incoraggiante

Il talento dei piloti emerge su una pista nuova, ma non è certo merito della sua Honda RC213V con cui manca un buon feeling. Terzo nella gara sprint, nono nella sfida domenicale, con Joan Mir che si è assicurato un incoraggiante quinto posto. Cosa ha reso “diverso” questo Gran Premio ai piloti dell’Ala dorata? “Questa pista ha un layout siile a quello di Austin“, ha spiegato Marc Marquez. “Ci sono molte curve stop-and-go qui, l’accelerazione inizia dal basso“.

Nelle curve lente la Honda soffre di meno. Questa è la nostra grande debolezza, come si è visto chiaramente in Catalunya. “Ma su queste piste stop-and-go, dove bisogna raddrizzare velocemente la moto dopo le curve di prima marcia, la nostra moto si comporta piuttosto bene, come si è visto anche a Le Mans. Possiamo facilmente tenere il passo con le migliori moto su circuiti come questo“.

Marquez e Honda… pressione a Motegi

La caduta di Francesco Bagnaia avrebbe potuto spalancargli l’ascesa sul podio, invece la caduta ha mandato ogni speranza in fumo. Non c’è troppo tempo per pensare, fra qualche giorno la MotoGP ritorna in scena a Motegi, gara di casa del costruttore nipponico. Potrebbe essere anche l’occasione per chiarire i suoi piani in vista del 2024, che sembrano indirizzati verso Gresini Racing con una Ducati. “Un fine settimana importante a Motegi, sotto tanti aspetti. Ma sì, è il circuito di casa della Honda, quindi ci sarà pressione lì. Il grande capo sta arrivando, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in pista”.

Anche dalle parti Borgo Panigale cominciano a sbottonarsi. Paolo Ciabatti ha ammesso che “Gresini sembra avere questa opportunità e sta aspettando la decisione di Marquez“. Tutto lascia ritenere che l’annuncio sia imminente. E farlo a ridosso della gara di casa della Honda sarebbe ulteriormente clamoroso. “Non comunicherò la mia scelta a Motegi – ha chiarito Marc -, perché lì dovrò essere concentrato al 100% sulla pista“. Magari succede prima?

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon

Foto: Box Repsol