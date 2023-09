MotoGP, Aleix Espargaró: “Non so perché la moto si è fermata”

Un Gran premio d’India da dimenticare per Aleix Espargaró, costretto al ritiro nella gara domenicale per un problema alla sua Aprilia RS-GP. Non era andata meglio nella MotoGP Sprint del sabato, con un caduta che ha reso questo round orientale da archiviare, e un errore ai box durante le qualifiche. Le speranze di vincere il titolo mondiale si affievoliscono, ma nelle prossime sette gare l’obiettivo sarà chiudere il Mondiale in top-4.

Problemi con il caldo per Aprilia

Il caldo ha forse giocato un tiro mancino alla moto di Noale, anche se i tecnici Aprilia sostengono che non si è trattato di un guasto al motore. Il risultato finale è comunque motivo di preoccupazione data la probabilità di ulteriori eventi di alte temperature in luoghi come il Giappone (questo fine settimana), Indonesia, Thailandia e Malesia. “Non so perché la moto si è fermata, è la stessa di sempre“, ha commentato Aleix Espargaró. “Stiamo soffrendo di più in questa seconda parte di campionato rispetto agli altri anni. Questo caldo ci ha fatto male, ma mi sentivo bene alla guida“.

Il pilota di Granollers ha concluso la gara al diciannovesimo posto, il suo compagno di squadra all’ottavo . “Il problema si è verificato all’improvviso. Quello che ho notato durante tutto il fine settimana è stato il grande caldo sulla moto e questo ci ha creato qualche problema in passato. E’ una cosa che dobbiamo analizzare perché si avvicinano altre gare con temperature elevate. Non abbiamo molto tempo a disposizione ma spero che il team Aprilia riesca a risolvere il problema“. Nel weekend al Buddh non è riuscito a portare nessun punto a casa e si dirige in Giappone ancora quinto nel campionato MotoGP. Ma la distanza da Brad Binder della KTM sale a 32 punti.

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE

Foto: Instagram @aleixespargaro