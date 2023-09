Superbike Aragon, Razgatlioglu esalta Locatelli: “Mi ha sorpreso”

Toprak Razgatlioglu non è riuscito a sfatare il tabù Aragon, dove non ha vinto neanche quest’anno, però ha comunque ridotto a 47 punti lo svantaggio in classifica rispetto ad Alvaro Bautista. Era arrivato in Spagna a -57 e la lascia con una situazione leggermente migliore, grazie al ritiro del pilota Ducati in Gara 1. La corsa al titolo è aperta, però mancano solo due round e serve una super impresa per battere il rivale.

Superbike Aragon, il bilancio di Razgatlioglu

Razgatlioglu è complessivamente soddisfatto del suo migliore weekend di sempre al Motorland, dove è arrivato secondo nelle gare lunghe e terzo nella Superpole Race: “In generale sono contento, perché venerdì era stato un disastro e poi abbiamo fatto un grande miglioramento. Ho fatto tre podi qui in questo fine settimana ed è fantastico. In Gara 2 Locatelli è stato davvero forte e ovviamente anche Alvaro. Mi sono detto di aspettare, seguire Loka e magari negli ultimi giri iniziare a lottare. Poi ho visto che arrivava Rinaldi ed ero pronto a battagliare, perché mi serviva la seconda posizione per avere buoni punti per il campionato. Ho notato del fumo dalla moto di Andrea e l’ho superato subito, poi non so cosa sia successo a Michael. Ho preso la P2 e sono contento. È stato difficile, perché faceva molto caldo e mi sono ritrovato senza grip all’anteriore“.

Toprak ha esaltato la prestazione di Andrea Locatelli, che gli è stato davanti praticamente per tutta l’ultima manche prima che un guasto alla sua Yamaha R1 lo costringesse al ritiro: “Mi ha sorpreso, ha fatto un grande miglioramento per Gara 2 e sono felice per lui, anche se è stato sfortunato a non aver finito la gara. Ha guidato meglio di me, soprattutto in ingresso di curva. Il mio grande problema nel weekend è stato quello di non riuscire a frenare bene la moto. Lui era molto forte in frenata“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ribadisce di non pensare alla corsa al titolo Superbike, anche se chiaramente auspica di salire sul gradino più alto del podio nel prossimo round in Portogallo: “Abbiamo fatto un buon lavoro, vedremo come andrà a Portimao. Non guardo i punti, sono focalizzato gara per gara. Alvaro e Jonny sono forti in Portogallo, cercherò di fare del mio meglio e di vincere“.

Foto: WorldSBK