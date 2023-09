Danilo Petrucci è stato il più veloce nei quindici minuti di warm up della Superbike al Motorland Aragon. L’ex MotoGP è stato più veloce di Alvaro Bautista, ma in Superpole Race (ore 11) scatterà di nuovo dall’ultima casella dello schieramento. L’obiettivo è recuperare la top nove, per avere una posizione di partenza decente in gara 2. Dove, visto il potenziale, potrebbe succedere qualunque cosa.

Ci vuole un’impresa

Da un paio di round Danilo Petrucci ha cambiato passo, accorciando le distanze dai Magnifici Tre, ossia Bautista, Toprak e Rea abituali protagonisti Superbike. Su questo tracciato, in particolare, ha il potenziale da podio, forse anche di più. Ma il week end si è complicato con la scivolata in Superpole, che ha avuto lo spiacevole riflesso di costringerlo all’ultima posizione di partenza in gara 1, conclusa in quinta posizione dopo una rimonta forsennata, durante la quale ha tenuto più o meno lo stesso passo del vincitore Michael Rinaldi. Anche in Superpole Race Danilone partirà dal fondo, e in soli dieci giri dovrà tentare di acciuffare una delle prime nove posizioni, che gli permetterebbero di avere una posizione di partenza decente in gara 2. Non è facile, ma se succede, al pomeriggio niente sarà impossibile.

Danilo ci scherza su: “Sono stato un cretino”

La scivolata in Superpole ha complicato un sabato che poteva essere di gloria. “Con Bautista fuori, forse era la volta buona per vincere” recrimina Petrux. “In ogni caso il podio era perfettamente alla portata. Sono stato un cretino”. La rimonta dall’ultimo al quinto posto è stata da portento. “Si, ero come l’asino dietro la carota, all’ultimo ho visto che mi segnalavano che ero il primo privato, non mi ero reso conto. Partire ultimo non è una novità per me, in MotoGP era la posizione abituale (ai tempi della CRT, ndr). “Però partivo ultimo e lì restavo, sperando che qualcuno cadesse. Qui ad Aragon sono sempre andato forte, ma per un motivo o l’altro sono sempre andato via incazzato nero. Spero che giri”.

Toprak, l’assalto continua

La doppia scivolata di Bautista in gara ha permesso a Toprak di risalire a -37 punti dalla vetta, quando mancano ancora otto gare alla fine. Nel warm up il turco ha fatto il sesto tempo, dietro anche al compagno in Yamaha Andrea Locatelli terzo tempo, davanti a Michael Rinaldi e Jonathan Rea.

Foto: Mimmo Maggiali