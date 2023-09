F1 GP Giappone, Gara: Verstappen stellare, Red Bull campione costruttori

È Max Verstappen a trionfare nel Gran Premio del Giappone 2023 di F1. Dominio del pilota della Red Bull, che a Suzuka ha riscattato il negativo weekend di Singapore. Sabato fantastica pole position, oggi in gara nessuno ha potuto infastidirlo. E il terzo titolo si avvicina, può conquistarlo in Qatar già nella sprint race. Intanto oggi la scuderia di Milton Keynes può festeggiare quello costruttori.

Sul podio con Verstappen vanno Lando Norris e Oscar Piastri con le loro McLaren. Quarto Charles Leclerc con la Ferrari, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’altra rossa di Carlos Sainz. Top 10 completata da George Russell, Fernando Alonso su Aston Martin e le Alpine di Pierre Gasly e Esteban Ocon.

F1 Suzuka, i primi giri della gara

Alla partenza Verstappen ha resistito al tentativo di sorpasso delle McLaren, che sono rimaste dietro con Norris che ha preso la posizione su Piastri. Poi le Ferrari di Leclerc e Sainz, seguite da Alonso (partito con gomme soft e non con le medie). Dietro Perez, Hamilton, Russell e Lawson a completare la top 10. Già al 1° giro esce la Safety Car per pulire i detriti dei contatti che ci sono stati in Curva 1, coinvolte entrambe le Alfa Romeo e la Williams di Albon. Ne approfitta per una sosta Perez, che ha danneggiato l’ala anteriore dopo un contatto con Hamilton: ha cambiato sia l’ala che le gomme, montando le dure, rientrando terzultimo.

Alla fine del 4° giro la SC è rientrata. Bellissima battaglia tra le Mercedes per la settima posizione, Russell aveva superato il compagno all’ultima chicane e Hamilton ha poi risposto in Curva 1. Verstappen cerca di allungare sulle McLaren e mette subito distanza sufficiente per evitare di dare DRS a Norris. Alla fine dell’8° giro ritiro di Bottas, che è stato colpito da Sargeant e i danni alla sua Alfa Romeo lo hanno costretto a rientrare ai box dopo aver tentato a girare.

Perez penalizzato di 5″ per Safety Car infringement. Al 12° giro pit stop di Alonso, che sostituisce i pneumatici soft con quelli duri e rientra quattordicesimo. Perez colpisce Magnussen in un tentativo di sorpasso per l’undicesimo posto, altro danno all’ala anteriore del messicano e nuovo pit stop, nel quale sconta anche la sanzione. Intanto Verstappen ha portato a oltre 5″ il vantaggio su Norris.

Le prime soste

Al 14° giro Piastri ai box, monta le dure. L’australiano è anche fortunato, perché esce la Virtual Safety Car, e rientra nono dietro Gasly. Leclerc a 1″4 da Norris e con lo stesso vantaggio su Sainz. Perez si ritira, dopo aver segnalato che la sua Red Bull era inguidabile. Russell attaccato a Hamilton, lotta per il quinto posto.

Alla fine del 16° giro Verstappen monta le gomme medie, torna in pista quinto davanti a Piastri. Rientra anche Hamilton, che poi si ritrova decimo dietro Alonso. Al 17° giro sosta pure per Norris e Leclerc. L’inglese rientra settimo alle spalle sia di Piastri sia delle Alpine, invece Charles (con le medie) è nono dietro a Fernando e davanti a Lewis. Poi si ferma anche Sainz, che riparte ottavo con le medie.

Leclerc supera Alonso e Ocon, diventa quinto. Verstappen passa Russell e si riprende la leadership della gara. Al 20° giro Sainz sorpassa Alonso e poi fa lo stesso con Ocon, così diventa sesto. Hamilton settimo dopo aver superato Fernando e Ocon. Al 22° giro ritiro per la Aston Martin di Lance Stroll. Alla fine del 24° pit stop per Russell, che è andato lungo con le medie e ha montato gomme dure.

Verstappen leader solitario

Verstappen guida la gara con 11″ di vantaggio su Piastri, che ha Norris alle sue spalle. Leclerc quarto a oltre 4″ da Lando e seguito da Sainz a oltre 2″. Seguono Hamilton e Russell. Al 25° giro seconda sosta per Alonso e rientro in dodicesima posizione, stava faticando tanto.

Al 27° giro Piastri lascia passare Norris, che ha un passo migliore e in pochi giri mette un margine importante rispetto al compagno di squadra. Al 35° giro Leclerc rientra per la seconda sosta, stava soffrendo con gomme medie e ha montato le dure: torna in pista sesto. Stessa scelta della Mercedes con Hamilton, rientra in gara settimo davanti ad Alonso. Al 36° giro la McLaren risponde facendo pittare Piastri, rimesso in gara quinto dietro Russell e davanti a Charles. Sosta anche per Norris, che poi rientra quarto dietro a Sainz e Russell. Solo lo spagnolo è costretto a fermarsi, perché ha usato due gomme medie e deve obbligatoriamente usarne un’altra.

Al 38° giro pit stop pure per Verstappen, che mantiene la leadership. Norris passa Russell in Curva 1. Al 39° tocca a Sainz fermarsi, torna dentro settimo a circa 7″ da Hamilton. Al 40° giro la Red Bull rimanda in pista Perez, poi viene richiamato al box per scontare una penalità inflittagli per il contatto con Magnussen e infine si ritira. Al 42° Piastri supera Russell e si riprende il terzo posto. Al 45° anche Leclerc supera il pilota Mercedes, diventa quarto. Al 49° Russell fa passare Hamilton, lì attaccato c’è anche Sainz, che supera George un giro dopo sempre in Curva 1.

Verstappen arriva al traguardo con oltre 19″ di vantaggio su Norris. Straordinaria vittoria del campione in carica della F1. Bene anche i piloti McLaren, entrambi sul podio.

F1 GP Giappone 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2 pit stop

2 Lando Norris McLaren +19.387 2

3 Oscar Piastri McLaren +36.494 2

4 Charles Leclerc Ferrari +43.998 2

5 Lewis Hamilton Mercedes +49.376 2

6 Carlos Sainz Ferrari +50.221 2

7 George Russell Mercedes +57.659 1

8 Fernando Alonso Aston Martin +74.725 2

9 Esteban Ocon Alpine +79.678 2

10 Pierre Gasly Alpine +83.155 2

11 Liam Lawson AlphaTauri 1L 2

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1L 2

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1L 3

14 Nico Hulkenberg Haas F1 Team 1L 3

15 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1L 2

Foto: Formula 1