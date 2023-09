MotoGP India, Warm Up: svetta Martin dopo il ritardo per lavori

Una partenza un po’ più tardiva, ma ritroviamo davanti il protagonista della MotoGP Sprint. Jorge Martin ha chiarissime intenzioni anche per oggi, come anche Marco Bezzecchi, che stavolta mira ad un GP senza intoppi. Marc Marquez è tornato sul podio ma non nutre grandi speranze, Brad Binder riuscirà a dire la sua? Vedremo poi anche le Aprilia, ieri piuttosto anonime, se riusciranno a trovare qualcosa in più per la gara lunga al Buddh Circuit. Ricordiamo gli orari italiani delle corse, diretta Sky Sport e TV8: ore 9:00 la Moto3 (16 giri), ore 10:15 la Moto2 (18 giri), ore 12:00 la MotoGP (20 giri).

Gli assenti e le scuse di Espargaro

Non c’è Alex Marquez, che ha riportato tre costole fratturate nell’incidente in Q1, assente anche Luca Marini, che invece ha la clavicola sinistra fratturata dopo il contatto al via nella MotoGP Sprint. “È già rientrato in Italia, nel pomeriggio verrà operato e speriamo torni in Indonesia” ha spiegato Pablo Nieto a motogp.com, ammettendo poi l’errore umano del suo pilota. Una partenza non perfetta, la voglia di recuperare, ma ecco la frenata troppo tardiva ed il pasticcio che ha condizionato la gara di Marco Bezzecchi. Autore però in seguito di una corsa incredibile! Aleix Espargaro invece si è scusato per la brutta reazione verso il suo team in qualifica, quando per errore è stato mandato fuori anzitempo. “Me ne vergogno” ha dichiarato Espargaro. “A volte avere tanta confidenza con i ragazzi fa sì che non ci siano più filtri, nel bene e nel male, ma ho davvero sbagliato.”

MotoGP Warm Up

Cielo soleggiato, con 32° C e 44° C sull’asfalto. Turno che, una volta di più, scatta in ritardo per le condizioni della pista, con i commissari in azione sul tracciato per sistemare quanto prima in particolare la curva 1. Dopo circa 25 minuti di attesa scatta il warm up della MotoGP, ultimo turno prima delle tre gare del primo Gran Premio dell’India per il Motomondiale. A referto la caduta di Oliveira, comanda invece proprio il vincitore della Sprint, Jorge Martin, che manda un altro chiaro segnale in vista della corsa odierna. Ma dietro di lui c’è Marco Bezzecchi, che invece vuole rifarsi… Vedremo poi chi altro riuscirà ad essere protagonista nei 20 giri in programma.

La classifica

Foto: Prima Pramac Racing