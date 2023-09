Dopo la festa per l’iride MotoE, ecco la Moto2 per Mattia Casadei. Dalla prossima settimana infatti il pilota romagnolo sarà in azione con Fantic, rilevando il posto di Borja Gomez fino a fine campionato. Spagnolo prematuramente ai saluti dopo tanti GP particolarmente complessi, da Motegi quindi Casadei sarà il nuovo compagno di box di Celestino Vietti.

Casadei e la sfida Moto2

L’obiettivo dichiarato di Casadei da neo campione MotoE era stato proprio il cambio di categoria, più precisamente il passaggio in Moto2. Di recente poi si sono intensificate le voci dell’accostamento del 24enne di Rimini a Fantic Racing, fino all’ufficialità arrivata nella “mattinata” in India, dove il Motomondiale è di scena in questi giorni. La stagione quindi continua per Casadei, che dovrà adattarsi ad un mondo nuovo. Non è un debutto assoluto solo per la wild card disputata nel GP di San Marino nel 2021, ma possiamo parlare di esordio vero e proprio. Mattia Casadei dovrà adattarsi al meglio alla KALEX Triumph ed alle gomme Dunlop dopo anni con le Michelin in MotoE, vedremo come se la caverà nei 7 GP anche ha a disposizione.

Gomez ai saluti

Dopo questo appuntamento al Buddh International Circuit si chiuderà la collaborazione tra il debuttante Borja Gomez e Fantic Racing. Come si legge nel comunicato, “Fantic ringrazia Borja Gomez e gli augura un positivo prosieguo di carriera. Il simpatico spagnolo ha vissuto il suo anno di debutto nel Motomondiale con impegno e serietà, ma purtroppo la classe si è dimostrata più ardua del previsto per lui, giovanissimo e talentuoso.” Gomez, subentrato a Niccolò Antonelli (nonostante l’iniziale annuncio dell’italiano) per la stagione 2023, sta vivendo appunto una stagione complessa in Moto2, senza aver ancora raggiunto la zona punti. Dal prossimo weekend a Motegi quella KALEX porterà il numero di Mattia Casadei.