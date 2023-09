MotoGP, Bezzecchi show da 17° a 5°: “Da dove devo partire?”

Marco Bezzecchi è stato il grande eroe della MotoGP Sprint del GP dell’India. Partito dalla pole position è stato quasi sbattuto a terra dopo la partenza e dalla 17esima posizione è risalito fino alla quinta. Una prova di forza e di carattere quella del pilota romagnolo del Mooney VR46 Racing Team, ma la testa della classifica rischia di allontanarsi.

Il poleman tamponato alla partenza

Il terzo classificato nel Mondiale MotoGP, ha conquistato la sua terza pole position del 2023, dopo avere completato il primo giro record sul Buddh International Circuit. Sperava di tenere le redini della gara sprint, invece pochi istanti dopo la partenza, alla staccata della prima curva, le sue possibilità di vittoria erano svanite. Marco Bezzecchi è stato colpito duramente da dietro e ha perso il controllo della sua Ducati Desmosedici GP22. Mentre i suoi rivali iridati Jorge Martin e Francesco Bagnaia partivano indisturbati davanti, Bezzecchi era costretto all’inseguimento, ignaro che era stato il suo compagno di squadra Luca Marini a silurarlo fuori pista.

La rimonta di Bezzecchi

La rabbia ha messo le ali al giovane allievo di Valentino Rossi, perché dopo solo un giro si era riavvicinato al gruppo. Dopo due giri aveva già superato Morbidelli, Pirro e Aleix Espargaró, e al terzo giro ha guadagnato altre tre posizioni e si è piazzato al 12° posto. A metà gara del sabato, “Bez” era al 7° posto, colmando in un batter d’occhio il divario con Jack Miller, sorpassato all’ottavo giro. Nel duello successivo contro Fabio Quartararo, Marco ha sfruttato la velocità superiore della sua Ducati per superare la Yamaha del campione del mondo 2021 in frenata dopo il lungo rettilineo. Se la Sprint Race non si fosse conclusa dopo undici giri, Bezzecchi forse avrebbe lottato per il podio.

La corsa al titolo MotoGP

A rovinare la sua prestazione ci ha pensato il compagno di box Luca Marini, scattato dalla seconda fila, che alla prima temutissima staccata ha tamponato violentemente la Desmosedici di Bezzecchi, rimasto miracolosamente in piedi. Il pilota riccioluto della VR46 Academy ha però dato spettacolo con una rimonta che merita di essere ricordata a lungo, lasciando presagire il suo potenziale per la gara di oggi. Il distacco dal leader Francesco Bagnaia è salito a 69 punti e non sono ammessi più falsi o colpi di sfortuna se vuole tenere acceso il sogno di vincere il titolo MotoGP.

Delusione per il 5° posto

Resta molto amaro in bocca per quel contatto alla partenza, trattandosi di Luca Marini è anche costretto a moderare i toni. “Il risultato non è quello a cui puntavo. Ma spero che tutti si siano divertiti a guardare. Rispetto ai miei avversari ero molto forte in frenata, questo ha fatto la differenza e mi ha permesso di fare molti sorpassi“. Senza quella bega iniziale Marco Bezzecchi avrebbe potuto candidarsi tranquillamente al podio. “Questa è la terza volta in questa stagione che mi hanno rovinato la gara alla partenza. Spero di riuscire a superare la prima curva tutto intero nella gara di domani (oggi, ndr). Nessuno vuole commettere un simile errore e non mi aspettavo un simile incidente. Dopotutto ero in prima fila. Se non sono al sicuro da questi attacchi in prima fila, da dove devo cominciare?“

