Moto3 India: Masia trionfo solitario, Toba porta SIC58 sul podio

Non c’è nessuno in grado di arginare Jaume Masia. Ci prova Ayumu Sasaki, ma il pilota Leopard è inarrestabile e riesce infine a fuggire, cogliendo una grande vittoria in solitaria. E raggiungendo definitivamente il leader Daniel Holgado in vetta alla classifica Moto3! Secondo è il giapponese di Intact GP, dispiaciuto per il contatto finale che ha messo KO il compagno di squadra Collin Veijer (Sasaki era comunque davanti) ed ora a -1 dal duo al comando. SIC58 Squadra Corse, unico acuto tricolore del GP, torna sul podio: il suo pilota Kaito Toba riesce a ruggire e si prende l’ultimo gradino al Buddh International Circuit, alla fine di una gara difficilissima per tutti. La cronaca del Gran Premio dell’India.

Annunci 2024

Poco prima del via della corsa in India arrivano conferme riguardanti due squadre. Daniel Holgado rimarrà in Moto3 con KTM Tech3 anche l’anno prossimo, ma con un nuovo compagno di squadra. Non continua l’italiano Filippo Farioli, arriva l’australiano Jacob Roulstone, pilota Rookies Cup e da due anni con Aspar in JuniorGP. Formazione totalmente rinnovata invece per Leopard Racing in vista del nuovo campionato: in particolare debutta il campione Rookies Cup (e prossimamente JuniorGP) Angel Piqueras. Torna nel Mondiale Moto3 anche Adrian Fernandez, già chiamato proprio da Leopard in occasione degli infortuni di Tatsuki Suzuki, che ora sostituirà definitivamente nel 2024.

Moto3 Gara, l’inizio

Deniz Oncu scatta dal fondo della griglia e deve scontare un Long Lap, oltre ad avere una piccola frattura ad un dito. Questo per aver ignorato prima le indicazioni mediche dopo il pesante incidente nelle Prove 3, poi la bandiera nera esposta sempre durante quello stesso turno. Assente Romano Fenati, infortunatosi al piede sinistro (i dettagli), per Snipers c’è solo Bertelle, 2° in griglia e determinato ad essere protagonista. Non è una partenza perfetta, ma rimane nel gruppo subito in aperta competizione per la zona podio. Registriamo un grosso rischio per Nepa e Holgado a contatto, con l’italiano che perde parecchie posizioni finendo fuori dai punti. Va molto peggio a Kelso, protagonista di un brutto highside in mezzo alla curva 3, ma fortunatamente senza altre conseguenze. A 13 giri dalla fine però si infrangono i sogni di podio di Bertelle, 3° fino alla una scivolata alla curva 1. Che peccato per il migliore italiano del GP…

Due in fuga, anzi è Masia

Cadono anche gli esordienti David Salvador e Syarifuddin Azman, mentre davanti scappano in tandem. Masia e Sasaki ci avevano già provato all’inizio, prima di essere riagganciati, ma tempo qualche altro giro e la fuga a due riesce. Il leader Moto3 Holgado, rimasto nel gruppetto di inseguitori, si complica poi la gara per Moreira con un Long Lap da scontare per limiti di pista. A terra anche Furusato, brutto incidente per Ogden in highside proprio davanti a Suzuki, che non può fare nulla: fortunatamente il contatto è solo tra le due moto, piloti a terra ma OK. Davanti Masia riesce a fuggire da solo, è una cavalcata solitaria verso il trionfo in India: ecco il primo vincitore per la Moto3! Sasaki invece è in difficoltà e viene ripreso da Veijer e Toba, trio che darà vita al un acceso duello per le restanti posizioni sul podio. Purtroppo disastroso per Veijer che perde di nuovo il podio, stavolta per un contatto con Sasaki…

La classifica

Moto3 generale

Foto: Leopard Racing