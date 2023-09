Aleix Espargaró è stato protagonista di un sabato di MotoGP totalmente da dimenticare. Non solo per essersi classificato male e per non aver terminato la gara, ma per essere stato protagonista di una delle immagini più controverse del Gran Premio dell’India finora. Il catalano non ha saputo coordinarsi bene con la sua squadra all’inizio della Q2 e questo errore di comunicazione gli ha provocato una rabbia furibonda.

Sabato sfortunato per Aleix

Nel box dell’Aprilia si sono sentite urla e colpi da parte di Aleix Espargaró, ma scaricata l’adrenalina del momento ha cercato di minimizzare l’accaduto e ha chiesto scusa. I suoi uomini l’hanno lasciato partire in anticipo per la Q2, ma si è dovuto fermare in pit-lane e ha dovuto fare dietrofront per rientrare nuovamente al box, aiutato dai suoi meccanici. Ritrovatosi faccia a faccia con lo staff tecnico, ha urlato a gran voce rimproverandoli di non essere stati attenti al cambio di programma.

Nella MotoGP Sprint le cose non sono andate meglio. Al settimo giro è finito a terra senza possibilità di riprendere la gara. E prima che finisse a terra, il pilota ha assistito all’incidente tra Marini e Bezzecchi che ha finito per far arrabbiare ancora di più il pilota dell’Aprilia. “È stata una giornata terribile, sarei dovuto restare a letto“, ha dichiarato il pilota di Granollers. “Non mi sentivo a mio agio in qualifica e sono riuscito a piazzarmi solo al 10° posto… Sono stato lento a reagire all’errore della mia squadra, penso di aver esagerato per il modo in cui mi sono comportato. Ho commesso un errore e ho chiesto scusa alla squadra“.

Errore ai box e caduta in gara

Nel debriefing del sabato Aleix Espargaró ci tiene però a rimarginare lo strappo momentaneo con la sua squadra. “La mia reazione non è stata buona. Abbiamo fatto un grosso errore di comunicazione ed è stato abbastanza pericoloso per il motore e le gomme, ma comunque la mia reazione non è stata buona… A volte è così quando hai molta tensione. È la mia squadra, la mia famiglia e ovviamente commetto errori quando c’è molta tensione ma parliamo ed è bello essere aperti“.

L’incidente alla partenza tra i ducatisti Marini e Bezzecchi ha complicato ulteriormente le cose, facendogli perdere posizioni, senza avere la possibilità di rimontare. “La soluzione è molto semplice, lo ripeto sempre nella Commissione sicurezza: abbiamo bisogno di sanzioni più severe alla partenza“.

Foto: Instagram @aleixespargaro