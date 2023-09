Moto2 India: Pedro Acosta non sbaglia, vittoria nel caos

Una gara Moto2 segnata da tanti incidenti al Buddh Circuit, ma il leader iridato ne emerge in maniera perfetta. Pedro Acosta non sbaglia nulla, anzi alla ripartenza dopo la bandiera rossa fa ancora meglio e conquista la vittoria senza problemi. Il passo martellante tra 1:52.2 e 1:52.4, con due soli 1:53, spiegano chiaramente come mai… I problemi invece li hanno i protagonisti degli incidenti che segnano la corsa, tra loro Vietti che non può nemmeno ripartire. Tony Arbolino riesce a prendersi il secondo posto di gara, ma è tutt’altra corsa rispetto alla ‘prima partenza’ e non riesce mai ad insidiare l’avversario. La cronaca e le classifiche del Gran Premio dell’India.

Un annuncio e un’assenza

Nella notte è arrivato l’annuncio di Mattia Casadei con Fantic dal prossimo round Moto2 a Motegi, rilevando il posto di Borja Gomez (i dettagli). Da segnalare il forfait di Lukas Tulovic: nel brutto incidente delle Prove 3 il pilota tedesco ha riportato la frattura della clavicola sinistra. L’operazione per l’inserimento di una placca verrà svolto all’Apollo Hospital Jasol di New Delhi, tempi di recupero da valutare ma sicuramente salterà il GP Giappone della prossima settimana. È il secondo importante infortunio stagionale per Tulovic, il ritorno in Moto2 dopo il titolo europeo non è davvero dei più fortunati…

Moto2, partenza e bandiera rossa

Pronti, partenza… Ed ecco un incidente multiplo con ben cinque piloti a terra proprio alla prima curva. Arbolino in breve tempo passa in vetta, seguono il poleman Dixon ed il leader Moto2 Acosta, ma non dura. Bandiera rossa dopo il disastro alla prima curva, gara ferma e che dovrà ripartire da zero, visto che non sono stati completati nemmeno tre giri. Alcoba dà il via ad una carambola che spedisce a terra Chantra, Vietti, Ramirez e Hada, furenti col pilota spagnolo. Seguirà la veloce procedura di ripartenza, posizioni originarie in griglia e distanza ridotta ancora a 12 giri. Il pericolo maltempo incombe… Tutti i piloti hanno l’OK per schierarsi nuovamente in griglia. I meccanici fanno gli straordinari per sistemare le moto e rispedire i piloti in pista, alla ripartenza manca all’appello solo Celestino Vietti.

Moto2, si riparte

Alcoba riceve poi una Long Lap Penalty per guida irresponsabile, da scontare in questa ripartenza. Scatta bene Dixon, si inserisce però di forza Lopez ed il britannico deve rialzare la moto per evitare il contatto. Ne approfitta Garcia, Acosta però non aspetta a lungo e ha la meglio sul rookie Moto2. A referto però subito altri tre piloti incidentati: stavolta sono Canet (autore di un tentativo di sorpasso troppo ottimista), Lowes e Ogura, giù alla curva 4. Nello stesso punto ci sarà un altro disastro: Dixon supera Lopez, che rispondere ma colpisce il britannico, provocando così il pasticcio. Dixon tenta la ripartenza, ma poco dopo è protagonista di un’altra caduta che lo pone definitivamente fuori dalla corsa. Ritiro anche per Alcoba: errore mentre sta scontando la sanzione, la sua gara si chiude così. Pedro Acosta non ha rivali, trionfo perfetto ed altro allungo su Tony Arbolino, 2° ma mai in lotta per la vittoria. Scintille invece dietro di loro: Sergio Garcia e Joe Roberts danno vita ad un accesissimo duello per il terzo gradino del podio, finché Garcia non commette un piccolo ma determinante errore. Finale a terra per Skinner e Nozane: il giapponese sbaglia, provocando anche la caduta dello scozzese.

La classifica

Moto2 generale

Foto: Red Bull KTM Ajo